На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей з опіками
Сьогодні, 09:31
За добу 3 червня волинські медики зареєстрували 456 звернень та здійснили 365 виїздів. Серед них були виїзди з приводу термічних опіків.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставили 131 особу.
За добу здійснили виїздів:
5 – з приводу гострого коронарного синдрому
4 – з приводу ДТП;
27 – з приводу надзвичайної ситуації (замінування, пожежа);
3 – з приводу травми китиці;
3 – з приводу термічний опік;
3 – з приводу кримінальний травматизм;
1 – з приводу падіння з висоти.
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Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставили 131 особу.
За добу здійснили виїздів:
5 – з приводу гострого коронарного синдрому
4 – з приводу ДТП;
27 – з приводу надзвичайної ситуації (замінування, пожежа);
3 – з приводу травми китиці;
3 – з приводу термічний опік;
3 – з приводу кримінальний травматизм;
1 – з приводу падіння з висоти.
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