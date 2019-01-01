На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей з опіками





Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставили 131 особу.



За добу здійснили виїздів:



5 – з приводу гострого коронарного синдрому

4 – з приводу ДТП;

27 – з приводу надзвичайної ситуації (замінування, пожежа);

3 – з приводу травми китиці;

3 – з приводу термічний опік;

3 – з приводу кримінальний травматизм;

1 – з приводу падіння з висоти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 3 червня волинські медики зареєстрували 456 звернень та здійснили 365 виїздів. Серед них були виїзди з приводу термічних опіків.Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставили 131 особу.За добу здійснили виїздів:5 – з приводу гострого коронарного синдрому4 – з приводу ДТП;27 – з приводу надзвичайної ситуації (замінування, пожежа);3 – з приводу травми китиці;3 – з приводу термічний опік;3 – з приводу кримінальний травматизм;1 – з приводу падіння з висоти.

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