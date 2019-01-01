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На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей з опіками

На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей з опіками
За добу 3 червня волинські медики зареєстрували 456 звернень та здійснили 365 виїздів. Серед них були виїзди з приводу термічних опіків.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставили 131 особу.

За добу здійснили виїздів:

5 – з приводу гострого коронарного синдрому
4 – з приводу ДТП;
27 – з приводу надзвичайної ситуації (замінування, пожежа);
3 – з приводу травми китиці;
3 – з приводу термічний опік;
3 – з приводу кримінальний травматизм;
1 – з приводу падіння з висоти.


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Теги: опіки, медики
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