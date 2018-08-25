На Волині очікується погіршення погоди





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



За даними УкрГідрометцентру, 4 червня в більшості областей грози.



Вдень у центральних та південних областях подекуди град та шквали – 15-20 м/с.

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