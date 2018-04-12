Багатодітна сім’я з Волині, у якій народилась трійня, не може оформити соціальну допомогу на дітей. ВІДЕО

Мельників з селища Цумань не може оформити соціальну допомогу на дітей до шести років.



Про це розповів



На Великдень у подружжя народилася трійня. Тепер у родині виховують 6 дітей. Власного житла подружжя не має.



Мама Світлана Мельник розповідає, що у кожної дівчинки свій характер. Перше УЗД не показало вагітність трійнею. Про це довідалися на другому обстеженні.



«Спитали: чи ми були десь на УЗІ? Я сказала, що так. Вам там не казали, що у вас не одне? А я кажу: «А що двоє?» І не двоє. Я більше нічого не питала, вона сказала: не переживайте, у вас трійня, усе добре. І в бахілах ми пішли на двір з чоловіком», - додала жінка.



Тато Роман Мельник розповів, що до звістки про трійню довелося певний час звикати.



Крім трійні у родині підростає ще 8-ми річна Міланка, Матвійкові – 6, а Вові 3, 5 роки.



«Допомагає мама, приїздить кожного дня, їсти варить, якщо я вночі не спала із ними. І чоловік поки що вдома», - говорить Світлана.



Світлана Мельник каже, що упаковки підгузків вистачає на 2-5 днів. Сім’я не має у власності свого житла. Тато працює будівельником, останніх 4 місяці перебуває удома, щоб допомагати дружині із дітьми. А місцева влада пообіцяла виділити земельну ділянку під будівництво.



«Є заява, заява розглядатиметься на сесії. Це не буде враз. Бо я можу поїхати і пообіцяти. Сесія має вирішувати. Ми цю земельну ділянку знайдемо. Цього року розроблятимемо генеральний план», говорить Анатолій Дорошук, голова Цуманської селищної ради.



Роман Мельник розповідає, що оформили одноразову допомогу при народженні дитини. Виплат на дітей до 6 років, як багатодітна сім’я, оформити не може. Зі слів Романа Мельника, їм видали тимчасові посвідчення на дітей.



«У Ківерцях зробили нам тимчасові посвідчення, а я приїхав у Цумань приїхав оформляти, сказали, що не підходить, а питаємо: коли будуть постійні? –ми не знаємо, а чи не пропаде наша допомога соціальна на дітей? – ми не знаємо», - бідкається чоловік.



«Оскільки склалася ситуація, що є недостатня кількість самих посвідчень, є рішення про те. Що призначення цієї допомоги робити на підставі тимчасових довідок. Сім’я проживає у Цумані, їм близенько прийти у ЦНАП, що працює там і написати заяву. Про ситуацію знають в управлінні соцзахисту, у них документи усі є. Буде без проблем», зазначила Олена Маркусик, начальниця відділу департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багатодітна родиназ селища Цумань не може оформити соціальну допомогу на дітей до шести років.Про це розповів Суспільному голова сімейства Роман Мельник.На Великдень у подружжя народилася трійня. Тепер у родині виховують 6 дітей. Власного житла подружжя не має.Мама Світлана Мельник розповідає, що у кожної дівчинки свій характер. Перше УЗД не показало вагітність трійнею. Про це довідалися на другому обстеженні.«Спитали: чи ми були десь на УЗІ? Я сказала, що так. Вам там не казали, що у вас не одне? А я кажу: «А що двоє?» І не двоє. Я більше нічого не питала, вона сказала: не переживайте, у вас трійня, усе добре. І в бахілах ми пішли на двір з чоловіком», - додала жінка.Тато Роман Мельник розповів, що до звістки про трійню довелося певний час звикати.Крім трійні у родині підростає ще 8-ми річна Міланка, Матвійкові – 6, а Вові 3, 5 роки.«Допомагає мама, приїздить кожного дня, їсти варить, якщо я вночі не спала із ними. І чоловік поки що вдома», - говорить Світлана.Світлана Мельник каже, що упаковки підгузків вистачає на 2-5 днів. Сім’я не має у власності свого житла. Тато працює будівельником, останніх 4 місяці перебуває удома, щоб допомагати дружині із дітьми. А місцева влада пообіцяла виділити земельну ділянку під будівництво.«Є заява, заява розглядатиметься на сесії. Це не буде враз. Бо я можу поїхати і пообіцяти. Сесія має вирішувати. Ми цю земельну ділянку знайдемо. Цього року розроблятимемо генеральний план», говорить Анатолій Дорошук, голова Цуманської селищної ради.Роман Мельник розповідає, що оформили одноразову допомогу при народженні дитини. Виплат на дітей до 6 років, як багатодітна сім’я, оформити не може. Зі слів Романа Мельника, їм видали тимчасові посвідчення на дітей.«У Ківерцях зробили нам тимчасові посвідчення, а я приїхав у Цумань приїхав оформляти, сказали, що не підходить, а питаємо: коли будуть постійні? –ми не знаємо, а чи не пропаде наша допомога соціальна на дітей? – ми не знаємо», - бідкається чоловік.«Оскільки склалася ситуація, що є недостатня кількість самих посвідчень, є рішення про те. Що призначення цієї допомоги робити на підставі тимчасових довідок. Сім’я проживає у Цумані, їм близенько прийти у ЦНАП, що працює там і написати заяву. Про ситуацію знають в управлінні соцзахисту, у них документи усі є. Буде без проблем», зазначила, начальниця відділу департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію