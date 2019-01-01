Що пишуть у повідомленнях про «мінування» у Луцьку





Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.



«Внимание! Взрыви произойдут в жилых домах города Луцк», - зачитав начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Володимир Солоненко одне з повідомлень, надіслане 31 травня. Далі ж вказують адреси «замінованих» об’єктів.



Т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак відзначив, поліцейські припускають, що людина, яка надсилає ці повідомлення, якимось чином прив’язана до Луцька.



Заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області Андрій Литвин додав, що адреси не дублюються, однак, швидше за все, «мінує» об’єкти одна й та ж людина.





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