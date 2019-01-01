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Що пишуть у повідомленнях про «мінування» у Луцьку

Що пишуть у повідомленнях про «мінування» у Луцьку
Розповіли, що пишуть у повідомленнях, які надходять з інформацією про замінування об’єктів у Луцьку.

Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.

«Внимание! Взрыви произойдут в жилых домах города Луцк», - зачитав начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Володимир Солоненко одне з повідомлень, надіслане 31 травня. Далі ж вказують адреси «замінованих» об’єктів.

Т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак відзначив, поліцейські припускають, що людина, яка надсилає ці повідомлення, якимось чином прив’язана до Луцька.

Заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області Андрій Литвин додав, що адреси не дублюються, однак, швидше за все, «мінує» об’єкти одна й та ж людина.


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Теги: замінування, Луцьк
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Коментарі 2
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Якесь не грамотне, що наводить на думку, що це таки не росіянин... хоча не факт.
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Так це ж волинський сєпар, очільник коміністичної партії в регіоні, що десь в бігах. Чи їх там двоє братів )))
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