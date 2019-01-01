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Через повідомлення про замінування будинку лучани скандалили з поліцією

Через повідомлення про замінування будинку лучани скандалили з поліцією
У Луцьку через повідомлення про замінування житлового будинку на Київському майдані мешканці поконфліктували з поліцією.

Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.

Начальник вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області Ігор Заболотний розповів, що евакуація хворих під час повідомлення про замінування медзакладів проходить дуже складно.

«Задають багато питань, а треба концентруватися на проблемі. Без евакуації ми не маємо права проводити огляд. Першочергово ми перевіряємо відділення з важкохворими. Щодо інфекційної лікарні, то дякуючи керівництву, всі віднеслися з розумінням», - зауважив він.

Ігор Заболотний повідомив, що під час повідомлення про замінування будинку на Київському майдані була конфліктна ситуація між мешканцями і патрульними.

«Це не наша примха. Ми мусимо реагувати. Буде 10 анонімних повідомлень, а на 11, не дай Боже, може щось статися», - наголосив начальник вибухотехнічного відділу.

Тож він закликав віднестися до проблеми із розумінням та дослухатися до рекомендацій фахівців.

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Теги: замінування, Луцьк, поліція, брифінг
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