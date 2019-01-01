Через повідомлення про замінування будинку лучани скандалили з поліцією
Сьогодні, 10:24
У Луцьку через повідомлення про замінування житлового будинку на Київському майдані мешканці поконфліктували з поліцією.
Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.
Начальник вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області Ігор Заболотний розповів, що евакуація хворих під час повідомлення про замінування медзакладів проходить дуже складно.
«Задають багато питань, а треба концентруватися на проблемі. Без евакуації ми не маємо права проводити огляд. Першочергово ми перевіряємо відділення з важкохворими. Щодо інфекційної лікарні, то дякуючи керівництву, всі віднеслися з розумінням», - зауважив він.
Ігор Заболотний повідомив, що під час повідомлення про замінування будинку на Київському майдані була конфліктна ситуація між мешканцями і патрульними.
«Це не наша примха. Ми мусимо реагувати. Буде 10 анонімних повідомлень, а на 11, не дай Боже, може щось статися», - наголосив начальник вибухотехнічного відділу.
Тож він закликав віднестися до проблеми із розумінням та дослухатися до рекомендацій фахівців.
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Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.
Начальник вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області Ігор Заболотний розповів, що евакуація хворих під час повідомлення про замінування медзакладів проходить дуже складно.
«Задають багато питань, а треба концентруватися на проблемі. Без евакуації ми не маємо права проводити огляд. Першочергово ми перевіряємо відділення з важкохворими. Щодо інфекційної лікарні, то дякуючи керівництву, всі віднеслися з розумінням», - зауважив він.
Ігор Заболотний повідомив, що під час повідомлення про замінування будинку на Київському майдані була конфліктна ситуація між мешканцями і патрульними.
«Це не наша примха. Ми мусимо реагувати. Буде 10 анонімних повідомлень, а на 11, не дай Боже, може щось статися», - наголосив начальник вибухотехнічного відділу.
Тож він закликав віднестися до проблеми із розумінням та дослухатися до рекомендацій фахівців.
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