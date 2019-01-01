Розшукують двох зниклих волинян – дідуся і молодого чоловіка





Про це інформує



Так, розшукують Веремчука Михайла Артемовича, 12.10.1938 р.н., жителя с. Красностав Володимир-Волинського району, пенсіонера. 23 травня 2019 він залишив місце проживання та поїхав велосипедом у невідомому напрямку.



Одягнений у світлу куртку, сірі штани підперезані шнурком, чорні туфлі.



Особливі прикмети: середньої статури, волосся коротке сиве. При собі немав грошей та телефону.



Михайло Веремчук підтримує стосунки із пасічниками-любителями із району та сусідніх районів і неодноразово здійснював поїздки на велосипеді до них.



Проживав він у м. Нововолинську, а поїхав у невідомому напрямку із нежилої батьківської хати у с. Красностав.



Другий розшукуваний Ситарчук Олександр Вікторович, 17.06.1986 р.н., житель с. Зоря Володимир-Волинського району, непрацюючий. 19 травня 2019 пішов з дому та місце перебування його не відоме. У що був одягнений невідомо.



Особливі прикмети: худорлявої статури, зріст 160-170 см, волосся світле коротке, неохайний. При собі немає грошей, документів, телефону та зловживає спиртним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинський відділ поліції розшукує двох зниклих безвісти - дідуся та молодого чоловіка.Про це інформує «ВолиньUA» Так, розшукують Веремчука Михайла Артемовича, 12.10.1938 р.н., жителя с. Красностав Володимир-Волинського району, пенсіонера. 23 травня 2019 він залишив місце проживання та поїхав велосипедом у невідомому напрямку.Одягнений у світлу куртку, сірі штани підперезані шнурком, чорні туфлі.Особливі прикмети: середньої статури, волосся коротке сиве. При собі немав грошей та телефону.Михайло Веремчук підтримує стосунки із пасічниками-любителями із району та сусідніх районів і неодноразово здійснював поїздки на велосипеді до них.Проживав він у м. Нововолинську, а поїхав у невідомому напрямку із нежилої батьківської хати у с. Красностав.Другий розшукуваний, 17.06.1986 р.н., житель с. Зоря Володимир-Волинського району, непрацюючий. 19 травня 2019 пішов з дому та місце перебування його не відоме. У що був одягнений невідомо.Особливі прикмети: худорлявої статури, зріст 160-170 см, волосся світле коротке, неохайний. При собі немає грошей, документів, телефону та зловживає спиртним.

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