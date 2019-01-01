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Розшукують двох зниклих волинян – дідуся і молодого чоловіка

Розшукують двох зниклих волинян – дідуся і молодого чоловіка
Володимир-Волинський відділ поліції розшукує двох зниклих безвісти - дідуся та молодого чоловіка.

Про це інформує «ВолиньUA».

Так, розшукують Веремчука Михайла Артемовича, 12.10.1938 р.н., жителя с. Красностав Володимир-Волинського району, пенсіонера. 23 травня 2019 він залишив місце проживання та поїхав велосипедом у невідомому напрямку.

Одягнений у світлу куртку, сірі штани підперезані шнурком, чорні туфлі.

Особливі прикмети: середньої статури, волосся коротке сиве. При собі немав грошей та телефону.

Михайло Веремчук підтримує стосунки із пасічниками-любителями із району та сусідніх районів і неодноразово здійснював поїздки на велосипеді до них.

Проживав він у м. Нововолинську, а поїхав у невідомому напрямку із нежилої батьківської хати у с. Красностав.
Розшукують двох зниклих волинян – дідуся і молодого чоловіка

Другий розшукуваний Ситарчук Олександр Вікторович, 17.06.1986 р.н., житель с. Зоря Володимир-Волинського району, непрацюючий. 19 травня 2019 пішов з дому та місце перебування його не відоме. У що був одягнений невідомо.

Особливі прикмети: худорлявої статури, зріст 160-170 см, волосся світле коротке, неохайний. При собі немає грошей, документів, телефону та зловживає спиртним.
Розшукують двох зниклих волинян – дідуся і молодого чоловіка

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Теги: розшук, Волинь
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