Волиняни сплатили майже три з половиною мільярди податкових платежів

Протягом січня-травня 2019 року на Волині зібрали 3 мільярди 329мільйонів гривень податкових надходжень, які адмініструють органи ДФС.Це на 635,3 мільйона гривень більше проти аналогічного періоду торік, - інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.Сума сплачених податків в області перевищує минулорічні показники на 3,6 відсотка. Загалом майже на чверть більше коштів до бюджетів усіх рівнів – тенденція сплати податкових платежів, що сформувалася в області з початку фінансового року завдяки відповідальній позиції платників.Зі свого боку, волинські фіскали забезпечують ефективний аналіз наявної інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання та системний діалог з представниками соціально відповідального бізнесу. Водночас податковий супровід представників підприємництва виключає будь-який тиск, – наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.