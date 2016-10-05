Волиняни сплатили майже три з половиною мільярди податкових платежів
Сьогодні, 18:48
Протягом січня-травня 2019 року на Волині зібрали 3 мільярди 329
мільйонів гривень податкових надходжень, які адмініструють органи ДФС.
Це на 635,3 мільйона гривень більше проти аналогічного періоду торік, - інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.
Сума сплачених податків в області перевищує минулорічні показники на 3,6 відсотка. Загалом майже на чверть більше коштів до бюджетів усіх рівнів – тенденція сплати податкових платежів, що сформувалася в області з початку фінансового року завдяки відповідальній позиції платників.
Зі свого боку, волинські фіскали забезпечують ефективний аналіз наявної інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання та системний діалог з представниками соціально відповідального бізнесу. Водночас податковий супровід представників підприємництва виключає будь-який тиск, – наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.
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мільйонів гривень податкових надходжень, які адмініструють органи ДФС.
Це на 635,3 мільйона гривень більше проти аналогічного періоду торік, - інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.
Сума сплачених податків в області перевищує минулорічні показники на 3,6 відсотка. Загалом майже на чверть більше коштів до бюджетів усіх рівнів – тенденція сплати податкових платежів, що сформувалася в області з початку фінансового року завдяки відповідальній позиції платників.
Зі свого боку, волинські фіскали забезпечують ефективний аналіз наявної інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання та системний діалог з представниками соціально відповідального бізнесу. Водночас податковий супровід представників підприємництва виключає будь-який тиск, – наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.
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