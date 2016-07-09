На капітальний ремонт стадіону у Нововолинську треба майже 22 мільйона
Сьогодні, 11:45
Дирекція спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» має намір здійснити капітальний ремонт трибун та бігових доріжок стадіону у Нововолинську.
Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише Район.Бізнес.
Сума тендеру – 21,7 мільйон гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 18 червня 2019 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 30 листопада 2021 року.
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Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише Район.Бізнес.
Сума тендеру – 21,7 мільйон гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 18 червня 2019 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 30 листопада 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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