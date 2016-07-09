На капітальний ремонт стадіону у Нововолинську треба майже 22 мільйона





Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише



Сума тендеру – 21,7 мільйон гривень.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 18 червня 2019 року.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 30 листопада 2021 року.

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