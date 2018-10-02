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Як виглядатиме оновлений рівненський ЦУМ, який викупила фірма з Луцька. ФОТО

Як виглядатиме оновлений рівненський ЦУМ, який викупила фірма з Луцька. ФОТО
Центральний універмаг Рівного оновлюється. На відвідувачів чекатимуть сучасні магазини, вітрини, торговельні зони, де можна буде легко орієнтуватися і знайти все, що потрібно.

ЦУМ стане світлішим, просторішим і сучаснішим, пише видання РадіоТрек.

Як повідомляють власники, на першому етапі оновлять інтер’єр. Для зручності відвідувачів встановлять ескалатори та травалатор (рухома доріжка без сходинок, - ред.).

Як виглядатиме оновлений рівненський ЦУМ, який викупила фірма з Луцька. ФОТО


"Ми прагнемо створити комфортне місце для сімейного та молодіжного шопінгу, смачних посиденьок, облаштувати простір, що об’єднає людей, насичуючи їхнє життя приємними моментами та емоціями", - таке завдання перед собою поставило керівництво універмагу.

Як виглядатиме оновлений рівненський ЦУМ, який викупила фірма з Луцька. ФОТО
Як виглядатиме оновлений рівненський ЦУМ, який викупила фірма з Луцька. ФОТО


Загальна площа приміщень реконструкції сягає понад 6 000 квадратних метрів. В оновленому торговому центрі розмістяться продуктовий супермаркет, магазини косметики, ювелірних прикрас, канцтоварів, мобільних телефонів, аптека.

На 4 та 5 поверхах – офісні приміщення.

Відкриття заплановане на 24 серпня.

Як виглядатиме оновлений рівненський ЦУМ, який викупила фірма з Луцька. ФОТО
Як виглядатиме оновлений рівненський ЦУМ, який викупила фірма з Луцька. ФОТО


У ЦУМі переконані, що торговельний центр однозначно стане цікавим для інвесторів: мережевих операторів та місцевого малого та середнього бізнесу. Тому радо запрошують до співпраці. Усі деталі можна дізнатися на сайті ЦУМу.

Нагадаємо, восени минулого року фірма з Луцька купила рівненський ЦУМ.


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Теги: ЦУМ, Рівне, оновлення
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