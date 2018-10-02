Як виглядатиме оновлений рівненський ЦУМ, який викупила фірма з Луцька. ФОТО





ЦУМ стане світлішим, просторішим і сучаснішим, пише видання



Як повідомляють власники, на першому етапі оновлять інтер’єр. Для зручності відвідувачів встановлять ескалатори та травалатор (рухома доріжка без сходинок, - ред.).







"Ми прагнемо створити комфортне місце для сімейного та молодіжного шопінгу, смачних посиденьок, облаштувати простір, що об’єднає людей, насичуючи їхнє життя приємними моментами та емоціями", - таке завдання перед собою поставило керівництво універмагу.







Загальна площа приміщень реконструкції сягає понад 6 000 квадратних метрів. В оновленому торговому центрі розмістяться продуктовий супермаркет, магазини косметики, ювелірних прикрас, канцтоварів, мобільних телефонів, аптека.



На 4 та 5 поверхах – офісні приміщення.



Відкриття заплановане на 24 серпня.







У ЦУМі переконані, що торговельний центр однозначно стане цікавим для інвесторів: мережевих операторів та місцевого малого та середнього бізнесу. Тому радо запрошують до співпраці. Усі деталі можна дізнатися на сайті ЦУМу.



Нагадаємо, восени минулого року фірма з Луцька купила рівненський ЦУМ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральний універмаг Рівного оновлюється. На відвідувачів чекатимуть сучасні магазини, вітрини, торговельні зони, де можна буде легко орієнтуватися і знайти все, що потрібно.ЦУМ стане світлішим, просторішим і сучаснішим, пише видання РадіоТрек Як повідомляють власники, на першому етапі оновлять інтер’єр. Для зручності відвідувачів встановлять ескалатори та травалатор (рухома доріжка без сходинок, - ред.)."Ми прагнемо створити комфортне місце для сімейного та молодіжного шопінгу, смачних посиденьок, облаштувати простір, що об’єднає людей, насичуючи їхнє життя приємними моментами та емоціями", - таке завдання перед собою поставило керівництво універмагу.Загальна площа приміщень реконструкції сягає понад 6 000 квадратних метрів. В оновленому торговому центрі розмістяться продуктовий супермаркет, магазини косметики, ювелірних прикрас, канцтоварів, мобільних телефонів, аптека.На 4 та 5 поверхах – офісні приміщення.Відкриття заплановане на 24 серпня.У ЦУМі переконані, що торговельний центр однозначно стане цікавим для інвесторів: мережевих операторів та місцевого малого та середнього бізнесу. Тому радо запрошують до співпраці. Усі деталі можна дізнатися на сайті ЦУМу.Нагадаємо, восени минулого року

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