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ТОП-20 найбільш затребуваних професій на Волині. СПИСОК

ТОП-20 найбільш затребуваних професій на Волині. СПИСОК
Станом на 4 червня 2019 року база вакансій Волинського обласного центру зайнятості налічує 3 408 пропозицій для роботи.

Про це повідомили на сторінці центру зайнятості у Facebook.

Зазначають, що топ-20 професій, за якими є найбільше пропозицій роботи (станом на 1 червня) виглядає так:

- оператор заправних станцій
- водій автотранспортних засобів
- продавець продовольчих товарів
- кухар
- підсобний робітник
- прибиральник службових приміщень
- офіціант
- вантажник
- бухгалтер
- продавець непродовольчих товарів
- оглядач гідротехнічних об'єктів
- слюсар-ремонтник
- касир торговельного залу
- електрогазозварник
- бармен
- адміністратор
- продавець-консультант
- слюсар з ремонту колісних
- пекар
- охоронець

За детальною інформацією щодо вакансій просять звертатися до найближчого центру зайнятості в області.

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Теги: професія, Волинь, робота, Луцьк
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