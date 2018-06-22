ТОП-20 найбільш затребуваних професій на Волині. СПИСОК





Про це повідомили на сторінці центру зайнятості у Facebook.



Зазначають, що топ-20 професій, за якими є найбільше пропозицій роботи (станом на 1 червня) виглядає так:



- оператор заправних станцій

- водій автотранспортних засобів

- продавець продовольчих товарів

- кухар

- підсобний робітник

- прибиральник службових приміщень

- офіціант

- вантажник

- бухгалтер

- продавець непродовольчих товарів

- оглядач гідротехнічних об'єктів

- слюсар-ремонтник

- касир торговельного залу

- електрогазозварник

- бармен

- адміністратор

- продавець-консультант

- слюсар з ремонту колісних

- пекар

- охоронець



За детальною інформацією щодо вакансій просять звертатися до найближчого центру зайнятості в області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 4 червня 2019 року база вакансій Волинського обласного центру зайнятості налічує 3 408 пропозицій для роботи.Про це повідомили на сторінці центру зайнятості у Facebook.Зазначають, що топ-20 професій, за якими є найбільше пропозицій роботи (станом на 1 червня) виглядає так:- оператор заправних станцій- водій автотранспортних засобів- продавець продовольчих товарів- кухар- підсобний робітник- прибиральник службових приміщень- офіціант- вантажник- бухгалтер- продавець непродовольчих товарів- оглядач гідротехнічних об'єктів- слюсар-ремонтник- касир торговельного залу- електрогазозварник- бармен- адміністратор- продавець-консультант- слюсар з ремонту колісних- пекар- охоронецьЗа детальною інформацією щодо вакансій просять звертатися до найближчого центру зайнятості в області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію