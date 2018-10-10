Волинянка скаржиться на лікарів, які несвоєчасно надали допомогу її дитині з переломом. ВІДЕО
Сьогодні, 12:19
Жителька села Дерно Оксана Снітенко-Бартошко – мама трьох дітей нарікає на лікарів, які несвоєчасно надали допомогу її доньці.
Жінка з самого ранку приїхала у Ківерцівську районну лікарню за допомогою. Її донечка Ніка сильно травмувала руку ще у суботу, - пише 12 канал.
У понеділок на робочому місці, за словами пані Оксани, крім невропатолога, ніяких лікарів не було. А до травматолога черга вишикувалася з близько 20-ти людей. Тоді жінка пішла до головного лікаря.
Не отримавши бажаної допомоги обурена матір вирішила звернутися до обласного Управління охорони здоров’я.
Заступник начальника управління охорони здоров’я, до якого зверталися пані Оксана, ситуацію коментує по-своєму. Каже, справа не в халатності. У медзакладі просто не вистачає лікарів. Але обіцяє проконтролювати ситуацію.
Дівчинку направили до Волинської обласної дитячої лікарні. Там у дівчинки діагностували перелом кінцівки й саме там і надали необхідну допомогу.
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Жінка з самого ранку приїхала у Ківерцівську районну лікарню за допомогою. Її донечка Ніка сильно травмувала руку ще у суботу, - пише 12 канал.
У понеділок на робочому місці, за словами пані Оксани, крім невропатолога, ніяких лікарів не було. А до травматолога черга вишикувалася з близько 20-ти людей. Тоді жінка пішла до головного лікаря.
Не отримавши бажаної допомоги обурена матір вирішила звернутися до обласного Управління охорони здоров’я.
Заступник начальника управління охорони здоров’я, до якого зверталися пані Оксана, ситуацію коментує по-своєму. Каже, справа не в халатності. У медзакладі просто не вистачає лікарів. Але обіцяє проконтролювати ситуацію.
Дівчинку направили до Волинської обласної дитячої лікарні. Там у дівчинки діагностували перелом кінцівки й саме там і надали необхідну допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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