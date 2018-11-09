На Волині суддю і прокурора виправдали від хабара

Світлану Поліщук і екс-прокурора району Володимира Мойсейця виправдали від звинувачень в отриманні хабара за недоведеністю вчинення злочину.



Про це повідомляє



Так, у 2011 році до Ківерцівського суду надійшла справа за звинуваченням двох осіб у зґвалтуванні і пограбуванні неповнолітньої.



Після початку розгляду родич одного з підсудних, будучи раніше знайомий із суддею Поліщук, зустрівся з нею і запитав про можливе покарання і чи може вона призначити покарання, не пов’язане із позбавленням волі. Суддя начебто скористалася цим і заручилася підтримкою прокурора Мойсейця, попросивши не подавати апеляцію на винесений нею вирок. Поліщук нібито повідомила прокурору, що має намір узяти хабар і застосувати звільнення від покарання з випробуванням. Йшлося про 5 500 доларів, із яких 3 500 мав би отримати прокурор. Родич підсудного звернувся до СБУ із заявою про злочин.



Потерпіла дівчина згодом свідчила в суді, що її не ґвалтували і вона обмовила обвинувачених. В грудні 2011-го прокурор отримав 5 500 доларів (співробітники СБУ під час обшуку в котельні прокуратури вилучили пакунок з доларами) за те, що дасть вказівку підлеглому виключити із обвинувачення ст.152 КК про згвалтування. Після цього одразу відбулося затримання.



У 2016 році суд виніс вирок у цій справі, визнавши винним прокурора і виправдавши суддю. Прокурора було засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але цей вирок був скасований і справа слухалася повторно.



У 2019-му суд зробив висновок, що родич підсудного скоїв провокативні дії щодо прокурора і судді. Обвинувачення суд визнав таким, що ґрунтується на припущеннях і виніс виправдувальний вирок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддю Ківерцівського районного суду Волинської областіі екс-прокурора районувиправдали від звинувачень в отриманні хабара за недоведеністю вчинення злочину.Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок Рівненського міського суду від 21 травня.Так, у 2011 році до Ківерцівського суду надійшла справа за звинуваченням двох осіб у зґвалтуванні і пограбуванні неповнолітньої.Після початку розгляду родич одного з підсудних, будучи раніше знайомий із суддею Поліщук, зустрівся з нею і запитав про можливе покарання і чи може вона призначити покарання, не пов’язане із позбавленням волі. Суддя начебто скористалася цим і заручилася підтримкою прокурора Мойсейця, попросивши не подавати апеляцію на винесений нею вирок. Поліщук нібито повідомила прокурору, що має намір узяти хабар і застосувати звільнення від покарання з випробуванням. Йшлося про 5 500 доларів, із яких 3 500 мав би отримати прокурор. Родич підсудного звернувся до СБУ із заявою про злочин.Потерпіла дівчина згодом свідчила в суді, що її не ґвалтували і вона обмовила обвинувачених. В грудні 2011-го прокурор отримав 5 500 доларів (співробітники СБУ під час обшуку в котельні прокуратури вилучили пакунок з доларами) за те, що дасть вказівку підлеглому виключити із обвинувачення ст.152 КК про згвалтування. Після цього одразу відбулося затримання.У 2016 році суд виніс вирок у цій справі, визнавши винним прокурора і виправдавши суддю. Прокурора було засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але цей вирок був скасований і справа слухалася повторно.У 2019-му суд зробив висновок, що родич підсудного скоїв провокативні дії щодо прокурора і судді. Обвинувачення суд визнав таким, що ґрунтується на припущеннях і виніс виправдувальний вирок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію