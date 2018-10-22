В Україні породіллям видаватимуть оновлений «пакунок малюка»

З 1 червня 2019 року породіллі отримуватимуть оновлений «пакунок малюка». Мінсоцполітики актуалізувало перелік дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини.Відповідний наказ міністерства від 15 квітня 2019 року був зареєстрований у Мін'юсті і набрав чинності, - пише ЮрЛіга.Відтепер у «пакунку малюка» видаватимуть:- одноразові підгузки не менше трьох шарів, кріплення на липучках, з еластичними вушками: 2 - 5 кг (не менше ніж 47 шт.) та 3 - 6 кг (не менше ніж 47 шт.);- упаковку (не менше 56 шт.) вологих одноразових дитячих серветок;- 4 пелюшки (ситцева, фланелева, муслінова, багаторазова вологостійка (не менше трьох шарів);- 3 шапочки з бавовни;- 14 боді (7 з коротким і 7 з довгим рукавом (розмір 56, 62, 68, 74 см));- 2 бавовняних штанів-повзунків із закритими носочками (розміри 56 см і 62 см));- 7 бавовняних чоловічків із довгим рукавом та штанцями (розмір 56, 62, 68, 74 см);- 2 сорочечки дитячі бавовняні (розміри 56 і 62 см);- 2 пари шкарпеток з бавовни не менше 80 %, розмір 0 - 3 місяці;- 1 пара бавовняних рукавичок для немовлят, розмір 0 - 3 місяці;- 1 бавовняний дитячий слинявчик, розмір 0 - 3 місяці;- 2 термометри для води і для тіла;- ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні) з нержавіючої сталі;- 1 уп. прокладок для лактації в кількості не менше 60 шт.;- ковдра тепла бавовняна з гіпоалергенного наповнювача, розмір 110 х 140 см;- плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовняний;- підковдра бавовняна;- матрац завтовшки не менше 3 см, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина - натуральний матеріал. Розмір матраца (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски;- рушник махровий з куточком для купання, з натурального матеріалу;- 4 розвиваючих іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів і рухових навичок, без дрібних деталей, пластик із сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок;- м'яка книга з високою контрастністю зображень;- крем з ланоліном 100 %;- рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл;- гіпоалергенний крем для малюка під підгузок, не менше ніж 50 мл;- гіпоалергенне господарське мило (для прання дитячих речей), не менше ніж 100 г;- 1 уп. (не менше ніж 50 шт.) бавовняних дитячих гігієнічних ватних паличок з обмежувачем.Увесь вміст укладається в коробку-колиску з гофрокартону типу "C", кашированого картоном целюлозним.На відміну від попереднього «пакунка малюка», породіллям видадуть ще рукавички для немовлят, дитячий слинявчик, крем для малюка під підгузок, гіпоалергенне господарське мило та дитячі гігієнічні ватні палички.