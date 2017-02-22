У Володимирі через негоду непрацюють 40 вуличних ліхтарів
Сьогодні, 12:57
У Володимирі-Волинському негода змусила комунальників замінити чотири десятка вуличних ліхтарів.
Про це стало відомо під час щотижневої оперативної наради за участі міського голови Петра Саганюка, керівників підприємств та установ міста, - пише Район.Володимир-Волинський.
«З ладу вийшли 40 вуличних ліхтарів. І все через негоду. Комунальні служби вже все замінили, за день-два запрацюють нові ліхтарі», - зазначив міський голова.
На нараді також йшлося про те, що слід впорядкувати всі ігрові дитячі майданчики, які є на території міста задля безпечного відпочинку дітей.
Також очільник міста піднімав питання незаконного використання природніх ресурсів на території Володимира-Волинського.
«Ви поляньте скільки мийок у місті. Всі вони мають власні скважини і використовують воду без міри... Куди дивляться відповідні служби?» - зауважив очільник міста.
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Про це стало відомо під час щотижневої оперативної наради за участі міського голови Петра Саганюка, керівників підприємств та установ міста, - пише Район.Володимир-Волинський.
«З ладу вийшли 40 вуличних ліхтарів. І все через негоду. Комунальні служби вже все замінили, за день-два запрацюють нові ліхтарі», - зазначив міський голова.
На нараді також йшлося про те, що слід впорядкувати всі ігрові дитячі майданчики, які є на території міста задля безпечного відпочинку дітей.
Також очільник міста піднімав питання незаконного використання природніх ресурсів на території Володимира-Волинського.
«Ви поляньте скільки мийок у місті. Всі вони мають власні скважини і використовують воду без міри... Куди дивляться відповідні служби?» - зауважив очільник міста.
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