У Володимирі через негоду непрацюють 40 вуличних ліхтарів





Про це стало відомо під час щотижневої оперативної наради за участі міського голови Петра Саганюка, керівників підприємств та установ міста, - пише



«З ладу вийшли 40 вуличних ліхтарів. І все через негоду. Комунальні служби вже все замінили, за день-два запрацюють нові ліхтарі», - зазначив міський голова.



На нараді також йшлося про те, що слід впорядкувати всі ігрові дитячі майданчики, які є на території міста задля безпечного відпочинку дітей.



Також очільник міста піднімав питання незаконного використання природніх ресурсів на території Володимира-Волинського.



«Ви поляньте скільки мийок у місті. Всі вони мають власні скважини і використовують воду без міри... Куди дивляться відповідні служби?» - зауважив очільник міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському негода змусила комунальників замінити чотири десятка вуличних ліхтарів.Про це стало відомо під час щотижневої оперативної наради за участі міського голови Петра Саганюка, керівників підприємств та установ міста, - пише Район.Володимир-Волинський «З ладу вийшли 40 вуличних ліхтарів. І все через негоду. Комунальні служби вже все замінили, за день-два запрацюють нові ліхтарі», - зазначив міський голова.На нараді також йшлося про те, що слід впорядкувати всі ігрові дитячі майданчики, які є на території міста задля безпечного відпочинку дітей.Також очільник міста піднімав питання незаконного використання природніх ресурсів на території Володимира-Волинського.«Ви поляньте скільки мийок у місті. Всі вони мають власні скважини і використовують воду без міри... Куди дивляться відповідні служби?» - зауважив очільник міста.

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