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У Володимирі через негоду непрацюють 40 вуличних ліхтарів

У Володимирі через негоду непрацюють 40 вуличних ліхтарів
У Володимирі-Волинському негода змусила комунальників замінити чотири десятка вуличних ліхтарів.

Про це стало відомо під час щотижневої оперативної наради за участі міського голови Петра Саганюка, керівників підприємств та установ міста, - пише Район.Володимир-Волинський.

«З ладу вийшли 40 вуличних ліхтарів. І все через негоду. Комунальні служби вже все замінили, за день-два запрацюють нові ліхтарі», - зазначив міський голова.

На нараді також йшлося про те, що слід впорядкувати всі ігрові дитячі майданчики, які є на території міста задля безпечного відпочинку дітей.

Також очільник міста піднімав питання незаконного використання природніх ресурсів на території Володимира-Волинського.

«Ви поляньте скільки мийок у місті. Всі вони мають власні скважини і використовують воду без міри... Куди дивляться відповідні служби?» - зауважив очільник міста.


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Теги: ліхтарі, вулиці, Волинь
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