Як волиняни відпочивають на лісових рекреаційних пунктах. ВІДЕО
Сьогодні, 20:13
Перше і найголовніше призначення рекреаційних пунктів у волинських лісах – протипожежне.
Про це нагадує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Однак люди давно просто оцінили всі переваги цивілізованого відпочинку на природі – у затишних альтанках, де завжди є дрова, облаштовані доріжки. Для дітей – гойдалки, дитячі гірки. Обов’язково – туалети та смітники.
Останніми роками рекреація на Волині значно пішла вперед у своєму розвитку. Лісівники уже встигли облаштували 118 великих рекреаційних пунктів та ще 655 – малих зон відпочинку.
До лісу їдуть особливо влітку, коли хочеться вдосталь насолодитися мальовничою природою і спокоєм. Завдяки старанням лісівників немає причин від цього відмовлятися.
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Про це нагадує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Однак люди давно просто оцінили всі переваги цивілізованого відпочинку на природі – у затишних альтанках, де завжди є дрова, облаштовані доріжки. Для дітей – гойдалки, дитячі гірки. Обов’язково – туалети та смітники.
Останніми роками рекреація на Волині значно пішла вперед у своєму розвитку. Лісівники уже встигли облаштували 118 великих рекреаційних пунктів та ще 655 – малих зон відпочинку.
До лісу їдуть особливо влітку, коли хочеться вдосталь насолодитися мальовничою природою і спокоєм. Завдяки старанням лісівників немає причин від цього відмовлятися.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Близько і не за усі гроші: куди поїхати «на природу» неподалік Луцька. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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