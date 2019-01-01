Як волиняни відпочивають на лісових рекреаційних пунктах. ВІДЕО





Про це нагадує прес-служба Волинського



Однак люди давно просто оцінили всі переваги цивілізованого відпочинку на природі – у затишних альтанках, де завжди є дрова, облаштовані доріжки. Для дітей – гойдалки, дитячі гірки. Обов’язково – туалети та смітники.



Останніми роками рекреація на Волині значно пішла вперед у своєму розвитку. Лісівники уже встигли облаштували 118 великих рекреаційних пунктів та ще 655 – малих зон відпочинку.



До лісу їдуть особливо влітку, коли хочеться вдосталь насолодитися мальовничою природою і спокоєм. Завдяки старанням лісівників немає причин від цього відмовлятися.







ЧИТАТИ ТАКОЖ: Близько і не за усі гроші: куди поїхати «на природу» неподалік Луцька. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перше і найголовніше призначення рекреаційних пунктів у волинських лісах – протипожежне.Про це нагадує прес-служба Волинського ОУЛМГ Однак люди давно просто оцінили всі переваги цивілізованого відпочинку на природі – у затишних альтанках, де завжди є дрова, облаштовані доріжки. Для дітей – гойдалки, дитячі гірки. Обов’язково – туалети та смітники.Останніми роками рекреація на Волині значно пішла вперед у своєму розвитку. Лісівники уже встигли облаштували 118 великих рекреаційних пунктів та ще 655 – малих зон відпочинку.До лісу їдуть особливо влітку, коли хочеться вдосталь насолодитися мальовничою природою і спокоєм. Завдяки старанням лісівників немає причин від цього відмовлятися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію