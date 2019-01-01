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Як волиняни відпочивають на лісових рекреаційних пунктах. ВІДЕО

Як волиняни відпочивають на лісових рекреаційних пунктах. ВІДЕО
Перше і найголовніше призначення рекреаційних пунктів у волинських лісах – протипожежне.

Про це нагадує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Однак люди давно просто оцінили всі переваги цивілізованого відпочинку на природі – у затишних альтанках, де завжди є дрова, облаштовані доріжки. Для дітей – гойдалки, дитячі гірки. Обов’язково – туалети та смітники.

Останніми роками рекреація на Волині значно пішла вперед у своєму розвитку. Лісівники уже встигли облаштували 118 великих рекреаційних пунктів та ще 655 – малих зон відпочинку.

До лісу їдуть особливо влітку, коли хочеться вдосталь насолодитися мальовничою природою і спокоєм. Завдяки старанням лісівників немає причин від цього відмовлятися.



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Теги: ліс, Волинь, рекреація, Луцьк, лісівники, ВОУЛМГ
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