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У Рівному від кору померло немовля

У Рівному від кору померло немовля
Мама дівчинки захворіла на кір під час вагітності. Дитина народилася передчасно та вже мала вроджений вірус кору. Хвороба уразила мозок та легені дитини. Їй надали необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати не вдалося. Їй було всього три місяці.

Діагноз кір підтвердили лабораторно у вірусологічних лабораторіях ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», - пише Рівне вечірнє.

Впродовж минулого тижня захворіли на кір 74 мешканці Рівненської області, серед них 60 дітей. Госпіталізували 25 хворих, з них 14 дітей.


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Теги: кір, дитина, смерть
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