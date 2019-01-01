У Луцьку створять громадський простір разом з «Майстернею Dnipro-M»*

З нагоди відкриття молодіжного простору у Луцьку в парку ім. Лесі Українки 8 червнязавітає в гості до «БУР», волонтерської організації, яка й реалізовує проекти з благоустрою.Тожзапрошує лучан та гостей міста приєднатись до доброї справи та спільними силами створити громадський простір для молоді.Зауважують, що з 10:00 до 16:00 укожен зможе розкрити свій талант і проявити творчий потенціал. Адже це свято передбачає проведення майстер-класів для дорослих та дітей, розважальну програму з гучною музикою та конкурсами.Учасники майстер-класу зможуть:– змайструвати декоративний та корисний елемент для молодіжного простору;– виготовити дерев’яний органайзер-підставку;– власноруч створити пам’ятні сувеніри;– позмагатися за звання справжнього «Силача Dnipro-M»;– випробувати нову варіацію тиру – стрільба степлером.Для наймолодших підготували не менш цікаве заняття: виготовлення та розфарбовування дерев'яних значків.Без винагороди не залишиться ніхто, на учасників дійства чекають призи.На цьому створення громадського простору не завершиться. Усі роботи триватимуть ще до 16 червня, тож організатори закликають приєднатися та вкласти свою лепту у розвиток суспільства. Не пропустіть можливість створити «простір для майбутнього».Український бренд електроінструментівтісно співпрацює з «БУР» та допомагає втілювати задумане.