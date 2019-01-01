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У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*

У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*
У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатися вигідними пропозиціями на розваги.

«От і прийшла найочікувана пора – КАНІКУЛИ! Запрошуємо розважатись з ТРЦ ПортCity, адже у нас не лише весело, а й вигідно! Кожен знайде собі заняття по душі», – йдеться у повідомленні прес-служби ТРЦ.

Понеділок – День роллера на арені розваги «GeneratorCity», 2 поверх. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.

Вівторок – День глядача у кінотеатрі «PremierCity», 3 поверх
Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.

Середа – Дитячий день у ДРЦ «FigliMigli», 3 поверх.
Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка – -40%.

Четвер – День боулера у боулінг-клубі «StrikeCity», 3 поверх. Вам пропонують зіграти у боулінг за 100 гривень/година! Жодних обмежень!
У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*

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Теги: ПортCity
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