У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*

У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатися вигідними пропозиціями на розваги.«От і прийшла найочікувана пора – КАНІКУЛИ! Запрошуємо розважатись з ТРЦ ПортCity, адже у нас не лише весело, а й вигідно! Кожен знайде собі заняття по душі», – йдеться у повідомленні прес-служби ТРЦ.Понеділок – День роллера на арені розваги «GeneratorCity», 2 поверх. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.Вівторок – День глядача у кінотеатрі «PremierCity», 3 поверхКвитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.Середа – Дитячий день у ДРЦ «FigliMigli», 3 поверх.Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка – -40%.Четвер – День боулера у боулінг-клубі «StrikeCity», 3 поверх. Вам пропонують зіграти у боулінг за 100 гривень/година! Жодних обмежень!