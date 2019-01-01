У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*
Сьогодні, 13:20
У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатися вигідними пропозиціями на розваги.
«От і прийшла найочікувана пора – КАНІКУЛИ! Запрошуємо розважатись з ТРЦ ПортCity, адже у нас не лише весело, а й вигідно! Кожен знайде собі заняття по душі», – йдеться у повідомленні прес-служби ТРЦ.
Понеділок – День роллера на арені розваги «GeneratorCity», 2 поверх. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.
Вівторок – День глядача у кінотеатрі «PremierCity», 3 поверх
Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.
Середа – Дитячий день у ДРЦ «FigliMigli», 3 поверх.
Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка – -40%.
Четвер – День боулера у боулінг-клубі «StrikeCity», 3 поверх. Вам пропонують зіграти у боулінг за 100 гривень/година! Жодних обмежень!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«От і прийшла найочікувана пора – КАНІКУЛИ! Запрошуємо розважатись з ТРЦ ПортCity, адже у нас не лише весело, а й вигідно! Кожен знайде собі заняття по душі», – йдеться у повідомленні прес-служби ТРЦ.
Понеділок – День роллера на арені розваги «GeneratorCity», 2 поверх. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.
Вівторок – День глядача у кінотеатрі «PremierCity», 3 поверх
Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.
Середа – Дитячий день у ДРЦ «FigliMigli», 3 поверх.
Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка – -40%.
Четвер – День боулера у боулінг-клубі «StrikeCity», 3 поверх. Вам пропонують зіграти у боулінг за 100 гривень/година! Жодних обмежень!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель-Червоноград»
Сьогодні, 13:47
Розповіли, коли у Луцьку може подорожчати вода. ВІДЕО
Сьогодні, 13:29
У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*
Сьогодні, 13:20
У Рівному від кору померло немовля
Сьогодні, 13:10
У Володимирі через негоду непрацюють 40 вуличних ліхтарів
Сьогодні, 12:57