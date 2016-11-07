Розповіли, коли у Луцьку може подорожчати вода. ВІДЕО
Сьогодні, 13:29
У Луцьку відбудеться зміна тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 5 відсотків. Відтак, з січня 2020 року варто чекати змін.
Про це розповів заступник директора Комунального підприємства «Луцькводоканал» Святослав Дмитроца, - інформує Суспільне Волині.
Загалом послуга подорожчає на гривню за один куб. Далі підприємство готує документи на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що до зміни тарифу на наступний 2020-ий рік.
Деталі – у відео:
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Про це розповів заступник директора Комунального підприємства «Луцькводоканал» Святослав Дмитроца, - інформує Суспільне Волині.
Загалом послуга подорожчає на гривню за один куб. Далі підприємство готує документи на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що до зміни тарифу на наступний 2020-ий рік.
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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