Розповіли, коли у Луцьку може подорожчати вода. ВІДЕО





Про це розповів заступник директора Комунального підприємства «Луцькводоканал» Святослав Дмитроца, - інформує



Загалом послуга подорожчає на гривню за один куб. Далі підприємство готує документи на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що до зміни тарифу на наступний 2020-ий рік.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться зміна тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 5 відсотків. Відтак, з січня 2020 року варто чекати змін.Про це розповів заступник директора Комунального підприємства «Луцькводоканал» Святослав Дмитроца, - інформує Суспільне Волині Загалом послуга подорожчає на гривню за один куб. Далі підприємство готує документи на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що до зміни тарифу на наступний 2020-ий рік.Деталі – у відео:

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