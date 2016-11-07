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Розповіли, коли у Луцьку може подорожчати вода. ВІДЕО

Розповіли, коли у Луцьку може подорожчати вода. ВІДЕО
У Луцьку відбудеться зміна тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 5 відсотків. Відтак, з січня 2020 року варто чекати змін.

Про це розповів заступник директора Комунального підприємства «Луцькводоканал» Святослав Дмитроца, - інформує Суспільне Волині.

Загалом послуга подорожчає на гривню за один куб. Далі підприємство готує документи на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що до зміни тарифу на наступний 2020-ий рік.

Деталі – у відео:


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Теги: вода, Луцьк, тарифи
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