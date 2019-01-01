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Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель-Червоноград»

Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель-Червоноград»
У зв’язку з виробничою необхідністю 5, 7, 9, 11, 13, 19 червня цього року не курсуватиме поїзд сполученням Ковель – Червоноград, а 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 червня цього року не курсуватиме поїзд №6302 Червоноград – Ковель.

Про це повідомляє прес-центр Львівської залізниці.

Поряд із тим, у вказані дні відповідно поїзд №6072 сполученням Львів – Ковель та поїзд №6071 сполученням Ковель – Львів курсуватимуть за розкладом.

"Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами", - йдеться у повідоммлені.

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Теги: потяг, Ковель, Червоноград
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