Блискавка вбила 17-річну дівчину під час збору суниці на Херсонщині





Дівчина приїхала на сезонну роботу з Миколаєва і була вбита блискавкою під час роботи. Про це 4 червня пише



Трагедія трапилася 3 червня близько 10.30. Повідомляється, що загиблій було 17 років і вона приїхала збирати суницю. Свідки намагалися реанімувати її, але безуспішно.



Друга трагедія сталася приблизно о 13:00, також на Херсонщині. Про неї повідомив співробітник швидкої допомоги. 59-річний чоловік загинув на місці від потужного заряду блискавки біля села Шкуринівка, на Білозерщині.



Під час грози варто відмовитися від використання мобільних телефонів та інших електронних пристроїв. Також не рекомендується ховатися від неї під деревами, в тому числі обгорілими. Блискавка може неодноразово бити в одне і те ж місце.



Варто уникати металевих конструкцій і зняти з себе металеві речі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молода дівчина і 59-річний чоловік загинули на місці від потужного заряду блискавки під час грози.Дівчина приїхала на сезонну роботу з Миколаєва і була вбита блискавкою під час роботи. Про це 4 червня пише Херсон типовий Трагедія трапилася 3 червня близько 10.30. Повідомляється, що загиблій було 17 років і вона приїхала збирати суницю. Свідки намагалися реанімувати її, але безуспішно.Друга трагедія сталася приблизно о 13:00, також на Херсонщині. Про неї повідомив співробітник швидкої допомоги. 59-річний чоловік загинув на місці від потужного заряду блискавки біля села Шкуринівка, на Білозерщині.Під час грози варто відмовитися від використання мобільних телефонів та інших електронних пристроїв. Також не рекомендується ховатися від неї під деревами, в тому числі обгорілими. Блискавка може неодноразово бити в одне і те ж місце.Варто уникати металевих конструкцій і зняти з себе металеві речі.Також раніше блискавка вбила жінку на Волині . Загибла пасла корів з чоловіком, де їх застала гроза.

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