У Луцьку зволікають із виділенням грошей на округи без депутатів. ВІДЕО





Однак обранці громади, якщо і дбають, то передусім про власний виборчий округ. А от нічийні округи з проблемами залишаються сам на сам. За ініціативи Андрія Покровського, яку підтримали на одній із сесій, вирішили, що треба створити спеціальний фонд, де закладають кошти на потреби округів без депутатів. 1 мільйон 200 тисяч гривень – саме стільки запланували на потреби цих округів: кожному по 100 тисяч. Однак члени профільної комісії вирішили ділити гроші за іншим принципом, мовляв, десь треба більше, а десь – менше. Цю проблему порушила депутатка Алла Надточій у своїх суб'єктивних підсумках на 12 каналі, – пише



До слова, при розгляді проекту рішення, який запропонував Андрій Покровський, було передбачено створення окремої комісії з різних фракцій. Однак більшість, яка є при владі, визначила свою комісію на чолі з Андрієм Козюрою. Який, зі слів Надточій, часто піариться на досягненнях і проектах рішень інших депутатів.



Ще влітку 2018 році комісія жодного разу не зібралася, аби обговорити пропозиції і затвердити виділення коштів. Комісія зібралася лише всередині жовтня, у результаті кошти були передбачені лише тоді. Відповідно, не всі змогли їх реалізувати.



На це зреагував Андрій Покровський. Він вніс поправки до проекту рішення, де хотів скоротити термін подачі ініціатив, визначити чіткі засідання комісій тощо. На жаль, його пропозиції більшість не підтримала. Однак коли ті ж зміни подав голова комісії Андрій Козюра, підтримка одразу знайшлася.



«Це піар на чужій роботі чи бажання працювати на громаду?» – запитує Алла Надточій.



До того ж нещодавно Андрій Козюра обіцяв написати проект рішення про встановлення індивідуальних лічильників на воду, однак поки так нічого і не написав.



Нагадаємо, що раніше ІА "Конкурент", проаналізувавши ситуацію в Луцьку, довело, що в округах, які не мають депутатів, ремонтують втричі менше прибудинкових територій та будують вчетверо менше спортивних майданчиків, ніж на територіях, які забезпечені представництвом у міській раді. Таких округів в обласному центрі Волині – 12. А це майже 44 тисячі виборців.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загалом у Луцьку є 42 виборчі округи, 12 із них не мають представника у Луцькій міській раді. Довгий час на цю тенденцію не звертали уваги, мовляв, депутат має реагувати на звернення будь-яких куточків міста.Однак обранці громади, якщо і дбають, то передусім про власний виборчий округ. А от нічийні округи з проблемами залишаються сам на сам. За ініціативи, яку підтримали на одній із сесій, вирішили, що треба створити спеціальний фонд, де закладають кошти на потреби округів без депутатів. 1 мільйон 200 тисяч гривень – саме стільки запланували на потреби цих округів: кожному по 100 тисяч. Однак члени профільної комісії вирішили ділити гроші за іншим принципом, мовляв, десь треба більше, а десь – менше. Цю проблему порушила депутаткау своїх суб'єктивних підсумках на 12 каналі, – пише Конкурент До слова, при розгляді проекту рішення, який запропонував Андрій Покровський, було передбачено створення окремої комісії з різних фракцій. Однак більшість, яка є при владі, визначила свою комісію на чолі з. Який, зі слів Надточій, часто піариться на досягненнях і проектах рішень інших депутатів.Ще влітку 2018 році комісія жодного разу не зібралася, аби обговорити пропозиції і затвердити виділення коштів. Комісія зібралася лише всередині жовтня, у результаті кошти були передбачені лише тоді. Відповідно, не всі змогли їх реалізувати.На це зреагував Андрій Покровський. Він вніс поправки до проекту рішення, де хотів скоротити термін подачі ініціатив, визначити чіткі засідання комісій тощо. На жаль, його пропозиції більшість не підтримала. Однак коли ті ж зміни подав голова комісії Андрій Козюра, підтримка одразу знайшлася.«Це піар на чужій роботі чи бажання працювати на громаду?» – запитує Алла Надточій.До того ж нещодавно Андрій Козюра обіцяв написати проект рішення про встановлення індивідуальних лічильників на воду, однак поки так нічого і не написав.Нагадаємо, що раніше ІА "Конкурент", проаналізувавши ситуацію в Луцьку, довело, що в округах, які не мають депутатів, ремонтують втричі менше прибудинкових територій та будують вчетверо менше спортивних майданчиків, ніж на територіях, які забезпечені представництвом у міській раді. Таких округів в обласному центрі Волині – 12. А це майже 44 тисячі виборців.

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