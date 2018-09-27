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Лучани просять облаштувати маршрутки шторками, аби врятувати людей від спеки

Лучани просять облаштувати маршрутки шторками, аби врятувати людей від спеки
Лучани просять облаштувати маршрутки відповідним захистом від сонця - шторками, аби полегшити перебування пасажирів в розжарених транспорті.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Володимир Данилюк.

"Враховуючи те, що на вулиці вже справжнє літо, проїзд в маршрутках міста Луцька стає справжнім пекельним випробуванням для пасажирів. Розумію, що в даних транспортних засобах кондиціонери ніхто встановлювати не буде. Тому прошу відповідні контролюючі органи зобов'язати обладнати маршрутки хоча б елементарними шторками на всю висоту вікон. Впевнений, що даний захист від сонця полегшить перебування пасажирів в розжарених транспортних засобах", - зазначає автор петиції.

Тож лучани мають два тижні, аби підписати її, щоб міська влада прийняла рішення щодо цієї проблеми.

Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1262

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Теги: шторки, маршрутка, петиція
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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шторки від спеки не спасуть, нагрівається метал кузова маршрутки, потрібен кондиціонер в салоні, лише тоді буде прохолодно.
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