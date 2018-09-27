Лучани просять облаштувати маршрутки шторками, аби врятувати людей від спеки





Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Володимир Данилюк.



"Враховуючи те, що на вулиці вже справжнє літо, проїзд в маршрутках міста Луцька стає справжнім пекельним випробуванням для пасажирів. Розумію, що в даних транспортних засобах кондиціонери ніхто встановлювати не буде. Тому прошу відповідні контролюючі органи зобов'язати обладнати маршрутки хоча б елементарними шторками на всю висоту вікон. Впевнений, що даний захист від сонця полегшить перебування пасажирів в розжарених транспортних засобах", - зазначає автор петиції.



Тож лучани мають два тижні, аби підписати її, щоб міська влада прийняла рішення щодо цієї проблеми.



Підтримати петицію можна за посиланням:

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