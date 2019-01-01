Заснула з цигаркою: на Волині у пожежі загинула жінка
Сьогодні, 15:30
У Нововолинську на вулиці Чайковського сталась пожежа, у якій загинула 60-річна жінка.
О 5:30 до чергової частини Нововолинського відділення поліції надійшло повідомлення про пожежу. В ході проведення огляду місця події та першочергових заходів було встановлено, що загорання відбулося через порушення вимог пожежної безпеки, – пише БУГ.
60-річна жінка лягла спати, палячи цигарку в ліжку. Відбулося загорання ліжка та меблів. Меблі, стіни і стеля кімнати були пошкодженні.
Внаслідок пожежі, через задимлення в помешканні, жінка померла.
Головне фото – ілюстративне
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О 5:30 до чергової частини Нововолинського відділення поліції надійшло повідомлення про пожежу. В ході проведення огляду місця події та першочергових заходів було встановлено, що загорання відбулося через порушення вимог пожежної безпеки, – пише БУГ.
60-річна жінка лягла спати, палячи цигарку в ліжку. Відбулося загорання ліжка та меблів. Меблі, стіни і стеля кімнати були пошкодженні.
Внаслідок пожежі, через задимлення в помешканні, жінка померла.
Головне фото – ілюстративне
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