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Заснула з цигаркою: на Волині у пожежі загинула жінка

Заснула з цигаркою: на Волині у пожежі загинула жінка
У Нововолинську на вулиці Чайковського сталась пожежа, у якій загинула 60-річна жінка.

О 5:30 до чергової частини Нововолинського відділення поліції надійшло повідомлення про пожежу. В ході проведення огляду місця події та першочергових заходів було встановлено, що загорання відбулося через порушення вимог пожежної безпеки, – пише БУГ.

60-річна жінка лягла спати, палячи цигарку в ліжку. Відбулося загорання ліжка та меблів. Меблі, стіни і стеля кімнати були пошкодженні.

Внаслідок пожежі, через задимлення в помешканні, жінка померла.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: пожежа, Волинь, смерть
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