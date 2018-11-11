У містечку на Волині збирали кошти на лікування онкохворих дітей
Сьогодні, 18:01
Під час святкування Міжнародного дня захисту дітей, який відбувся 2 червня у Любешеві, управління гуманітарної політики селищної ради організовано акцію «Чужих дітей не буває».
Метою проекту було привернути увагу громадськості до лікування онкохворих дітей, надати конкретну адресну допомогу потребуючим дітям, які проживають у населених пунктах Любешівського району, - пише Любешівська ОТГ.
Під час акції зібрали 8526 грн. Ці гроші селищна рада перерахує онкохворим дітям Любешівського району.
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Метою проекту було привернути увагу громадськості до лікування онкохворих дітей, надати конкретну адресну допомогу потребуючим дітям, які проживають у населених пунктах Любешівського району, - пише Любешівська ОТГ.
Під час акції зібрали 8526 грн. Ці гроші селищна рада перерахує онкохворим дітям Любешівського району.
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