У містечку на Волині збирали кошти на лікування онкохворих дітей





Метою проекту було привернути увагу громадськості до лікування онкохворих дітей, надати конкретну адресну допомогу потребуючим дітям, які проживають у населених пунктах Любешівського району, - пише Любешівська ОТГ.



Під час акції зібрали 8526 грн. Ці гроші селищна рада перерахує онкохворим дітям Любешівського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час святкування Міжнародного дня захисту дітей, який відбувся 2 червня у Любешеві, управління гуманітарної політики селищної ради організовано акцію «Чужих дітей не буває».Метою проекту було привернути увагу громадськості до лікування онкохворих дітей, надати конкретну адресну допомогу потребуючим дітям, які проживають у населених пунктах Любешівського району, - пише Любешівська ОТГ.Під час акції зібрали 8526 грн. Ці гроші селищна рада перерахує онкохворим дітям Любешівського району.

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