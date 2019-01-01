У селі під Луцьком невідомі прострелили вікно автомобіля. ФОТО
Сьогодні, 15:56
У селі Милуші, що під Луцьком, невідомі вистрелили у вікно автомобіля із пневматичної гвинтівки.
Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила Лариса Приступа.
«Я розумію, що шпаки роблять шкоду», – почала жінка.
Вона попросила невідомих стрільців дивитися та думати, в якому напрямку стріляти.
«Так і вбити не довго. Наробили шкоди і немає з кого спитати», – йдеться у дописі.
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Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила Лариса Приступа.
«Я розумію, що шпаки роблять шкоду», – почала жінка.
Вона попросила невідомих стрільців дивитися та думати, в якому напрямку стріляти.
«Так і вбити не довго. Наробили шкоди і немає з кого спитати», – йдеться у дописі.
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