вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком невідомі прострелили вікно автомобіля. ФОТО

У селі під Луцьком невідомі прострелили вікно автомобіля. ФОТО
У селі Милуші, що під Луцьком, невідомі вистрелили у вікно автомобіля із пневматичної гвинтівки.

Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила Лариса Приступа.

«Я розумію, що шпаки роблять шкоду», – почала жінка.

Вона попросила невідомих стрільців дивитися та думати, в якому напрямку стріляти.

«Так і вбити не довго. Наробили шкоди і немає з кого спитати», – йдеться у дописі.
У селі під Луцьком невідомі прострелили вікно автомобіля. ФОТО
У селі під Луцьком невідомі прострелили вікно автомобіля. ФОТО
У селі під Луцьком невідомі прострелили вікно автомобіля. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інцидент, Милуші, Волині
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі під Луцьком невідомі прострелили вікно автомобіля. ФОТО
Сьогодні, 15:56
У Луцьку закривають відому кав’ярню
Сьогодні, 15:42
Заснула з цигаркою: на Волині у пожежі загинула жінка
Сьогодні, 15:30
Лучани просять облаштувати маршрутки шторками, аби врятувати людей від спеки
Сьогодні, 15:15
Чоловік з Волині вирощував коноплю на власному подвір'ї
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
Нас труять: люди вимагають розібратися із заводом-«бомбою» біля Луцька Нас труять: люди вимагають розібратися із заводом-«бомбою» біля Луцька
24 травень, 10:41
У селі на Волині чоловік розлив хімікати на центральній вулиці. ФОТО У селі на Волині чоловік розлив хімікати на центральній вулиці. ФОТО
24 травень, 09:56
«Я паркуюсь, як...»: у Луцьку чоловік обмалював фарбою припарковане авто «Я паркуюсь, як...»: у Луцьку чоловік обмалював фарбою припарковане авто
13 травень, 11:01
«Сморід виїдає очі»: лучанка скаржиться на сусідів-нечупар з 12 котами «Сморід виїдає очі»: лучанка скаржиться на сусідів-нечупар з 12 котами
12 травень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком місцеві жителі хочуть облаштувати рекреаційну зону. ВІДЕО
Сьогодні, 05:08
 1
У селі під Луцьком невідомі прострелили вікно автомобіля. ФОТО
Сьогодні, 15:56
 0
У Луцьку закривають відому кав’ярню
Сьогодні, 15:42
 0
Заснула з цигаркою: на Волині у пожежі загинула жінка
Сьогодні, 15:30
 0
Лучани просять облаштувати маршрутки шторками, аби врятувати людей від спеки
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿