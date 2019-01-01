У селі під Луцьком невідомі прострелили вікно автомобіля. ФОТО





Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила Лариса Приступа.



«Я розумію, що шпаки роблять шкоду», – почала жінка.



Вона попросила невідомих стрільців дивитися та думати, в якому напрямку стріляти.



«Так і вбити не довго. Наробили шкоди і немає з кого спитати», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Милуші, що під Луцьком, невідомі вистрелили у вікно автомобіля із пневматичної гвинтівки.Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила«Я розумію, що шпаки роблять шкоду», – почала жінка.Вона попросила невідомих стрільців дивитися та думати, в якому напрямку стріляти.«Так і вбити не довго. Наробили шкоди і немає з кого спитати», – йдеться у дописі.

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