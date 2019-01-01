На Волині запрацює соціальне таксі
Сьогодні, 20:51
У Зимнівській ОТГ запрацює соціальне таксі, яке буде курсувати територією громади, спеціально для осіб з інвалідністю.
“На території Зимнівської об’єднаної територіальної громади проживає 348 осіб з інвалідністю, в тому числі 46 дітей, з них 52 особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Категорії осіб з інвалідністю залишаються заручниками домівки і не мають змоги вирішити свої соціальні, медичні, освітні та реабілітаційні потреби”, – ідеться у новині «Shotam.info».
Такий автомобіль дозволить людям з особливими потребами відвідувати різноманітні заходи та брати активну участь у житті громади, адже досить часто люди на візках не мають можливості дістатися того чи іншого місця власними зусиллями.
Служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, утворена при секторі з питань соціального захисту населення Зимнівської сільської ради, включена до переліку служб з перевезення, які будуть забезпечені спеціально обладнаними автомобілями у порядку черговості.
Головне фото – ілюстративне.
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“На території Зимнівської об’єднаної територіальної громади проживає 348 осіб з інвалідністю, в тому числі 46 дітей, з них 52 особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Категорії осіб з інвалідністю залишаються заручниками домівки і не мають змоги вирішити свої соціальні, медичні, освітні та реабілітаційні потреби”, – ідеться у новині «Shotam.info».
Такий автомобіль дозволить людям з особливими потребами відвідувати різноманітні заходи та брати активну участь у житті громади, адже досить часто люди на візках не мають можливості дістатися того чи іншого місця власними зусиллями.
Служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, утворена при секторі з питань соціального захисту населення Зимнівської сільської ради, включена до переліку служб з перевезення, які будуть забезпечені спеціально обладнаними автомобілями у порядку черговості.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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