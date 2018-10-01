За кордон на авто: волинянам розповіли, які документи треба мати з собою

Волинська митниця ДФС розповідає мандрівникам, які документи потрібно мати, коли ви збираєтесь у подорож в далекі країни.Через специфіку лінії державного кордону та його інфраструктуру, у межах Волинської області переважна більшість пунктів пропуску – автомобільні. Перетин відбувається або за процедурами міжнародних пасажирських перевезень (залізничних чи автомобільних), або транспортними засобами особистого користування, - інформує ВолинськаЗаконодавством автомобіль у цьому випадку трактується як товар. Особливості його вивезення громадянами-резидентами полягають у тому, що воно здійснюється без надання контролюючому органу зобов’язання про зворотне ввезення, адже авто продовжує перебувати на державному обліку в Україні.До поїздки за кордон допускаються автомобілі, на які видані реєстраційні документи відповідно до міжнародної Конвенції про дорожній рух та номерні знаки, серіям яких присвоєні літери латинського алфавіту. До того ж, такі автомобілі повинні мати розпізнавальний знак України, а їхні власники перед виїздом зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності.Найбільше питань у пунктах пропуску виникає, коли автомобілем намагаються виїхати за кордон без присутності його власника. Згідно з названою Постановою КМУ, у разі відсутності права власності на авто, поїздки за кордон здійснюються на підставі документів, що підтверджують право користування і розпорядження ним.Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки за їх бажанням можуть видаватися свідоцтва про реєстрацію на їхнє ім’я. В цьому випадку свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника авто, і документи, які підтверджують право користування і розпорядження ним, зберігаються у відповідних територіальних органах з надання сервісних послуг МВС. Видане виключно на період поїздки за кордон свідоцтво підлягає поверненню відповідному сервісному центру МВС не пізніше, ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.Тому безпосередньо у пункті пропуску через державний кордон України громадянин, який переміщує автомобіль, власником якого є інша особа, подає контролюючому органу такі документи:- свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника авто, разом з документом, що підтверджує право користування і (або) розпорядження цим авто,або- свідоцтво про реєстрацію авто на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, видане сервісним центром МВС за бажанням цієї особи на період поїздки.При цьому слід пам’ятати, що автомобілі, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку, до поїздок за кордон не допускаються.