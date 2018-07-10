Олександр Савченко особисто контролюватиме питання заборгованості зарплати бюджетникам

До кінця 2019 року у Волинській області декларується незабезпеченість асигнувань витрат на заробітну плату працівникам бюджетних сфер у сумі 230,5 мільйона гривень.Таку інформацію надали фінансові органи та органи місцевого самоврядування ОТГ. Розрахунково ця сума становить половину місячного фонду оплати праці. Тож аби не допустити невиплату, голова обласної державної адміністраціїпровів сьогодні, 4 червня 2019 року, робочу нараду з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, – йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА.Забезпечення бюджетників заробітними платами здійснюється за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету. Найбільші суми незабезпеченості – по галузях охорони здоров'я та освіти, де цей показник знаходиться на рівні, відповідно, 115,4 та 89,2 млн. грн., і в загальній сумі займає 89 відсотків.Директор департаменту фінансів обласної адміністраціїпояснив, з чим пов'язана недостача коштів.«Що стосується освітян – вагому роль відіграє наповнюваність класів, за якою й розраховується сума субвенції. За таких умов території, де фактична наповнюваність класів дорівнює або перевищує розрахункову, заклади матимуть достатній ресурс освітньої субвенції, а інші – змушені будуть оптимізовувати мережу шкіл та класів шляхом збільшення їх наповнюваності. Проведений аналіз свідчить, що в області із 70-ти територій по 32-х фактичний показник наповнюваності нижчий розрахункового», – повідомив Ігор Никитюк.За його словами, з цієї причини незабезпеченість декларується, наприклад, по Локачинському (6,1 млн грн), Рожищенському (5,9 млн грн) районних бюджетах, бюджетах Ківерцівської (8,0 млн грн), Павлівської (2,9 млн грн), Старовижівської (2,5 млн грн), Тростянецької (1,9 млн грн), Поворської (1,8 млн грн), Турійської (1,3 млн. грн.), Шацької (1,1 млн грн), Луківської (1,1 млн грн) об’єднаних територіальних громад.Ще однією причиною незабезпеченості асигнуваннями витрат на заробітну плату педагогічних працівників є рішення окремих органів самоврядування щодо встановлення надбавок і інших виплат у максимально можливих обсягах.«Насамперед, це стосується міст обласного значення. Так, у містах Володимирі-Волинському та Нововолинську додаткова потреба в коштах у сумах, відповідно, 4,4 та 6,1 млн грн, обумовлена виключно намірами збільшення із 15 до 20 відсотків надбавки за підвищення престижності педагогічної праці та виплати щорічної винагороди педпрацівникам у розмірі 100 відсотків посадових окладів. У місті Луцьку при задекларованій незабезпеченості у видатках на зарплату педагогічним працівникам в сумі 13,5 млн грн, надбавка педагогам за престижність запланована на рівні 11 відсотків, що в абсолютній сумі на рік становить 20,9 млн гривень», – зазначив Ігор Никитюк.А от незабезпеченість асигнуваннями видатків на заробітну плату працівників охорони здоров’я пов’язана, передусім, з недостатнім фінансовим нормативом на одного жителя, що застосовується при розподілі на державному рівні медичної субвенції, розгалуженою мережею медичних установ із завищеним у багатьох випадках ліжковим фондом з відповідною штатною чисельністю.Тож за словами головного фінансиста області, враховуючи результати проведеного аналізу, питання забезпечення відповідними ресурсами витрат на заробітну плату працівників відповідних установ і закладів бюджетної сфери області має, насамперед, вирішуватися на місцевому рівні, зокрема, за рахунок вільних залишків коштів районних, міських (міст обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, які утворилися на 01 січня 2019 року.Окрім того, серед пропозицій департаменту – перегляд структури фонду оплати праці бюджетних установ, скорочення непершочергових статей бюджетних витрат та спрямування вивільнених ресурсів на заробітну плату за обов’язковими виплатами, упорядкування шкільної мережі (класів), ліжкової мережі медичних закладів, штатної чисельності установ, спрямування на заробітну плату у пріоритетному порядку власних ресурсів місцевих бюджетів тощо.Також перед галузевими міністерствами варто порушити питання про виділення з державного бюджету у 2019 році додаткових обсягів освітньої та медичної субвенцій за рахунок нерозподілених резервів цих трансфертів з наданням відповідних обгрунтувань. Так як резерв освітньої субвенції у державному бюджеті – 1, 3 мільярда гривень, медичної – 669,4 мільйона гривень.Тож насамкінець голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко доручив зробити аналіз місцевих бюджетів в частині нестачі коштів на заробітну плату працівникам бюджетних сфер та провести наради з відповідальними посадовцями на місцях. На переконання керівника найвищої виконавчої гілки влади в області, одним з першочергових завдань влади є матеріальне забезпечення бюджетної сфери регіону.