На Рівненщині від менінгококу померла 5-річна дитина
Сьогодні, 16:30
На Рівненщині від блискавичної форми менінгококу померла 5-річна дитина з Красносілля. «Швидка» привезла її з температурою і специфічною висипкою.
З приймального відділення центральної районної лікарні дитину одразу направили в інфекційне відділення Вараської спеціалізованої медико-санітарної частини №3, - пише Рolissya.net.
Через декілька годин хлопчик помер у реанімаційному відділенні.
Посмертний діагноз: «блискавична форма менінгококцемії».
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З приймального відділення центральної районної лікарні дитину одразу направили в інфекційне відділення Вараської спеціалізованої медико-санітарної частини №3, - пише Рolissya.net.
Через декілька годин хлопчик помер у реанімаційному відділенні.
Посмертний діагноз: «блискавична форма менінгококцемії».
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