На Рівненщині від менінгококу померла 5-річна дитина





З приймального відділення центральної районної лікарні дитину одразу направили в інфекційне відділення Вараської спеціалізованої медико-санітарної частини №3, - пише



Через декілька годин хлопчик помер у реанімаційному відділенні.



Посмертний діагноз: «блискавична форма менінгококцемії».

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