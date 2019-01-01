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На Рівненщині від менінгококу померла 5-річна дитина

На Рівненщині від менінгококу померла 5-річна дитина
На Рівненщині від блискавичної форми менінгококу померла 5-річна дитина з Красносілля. «Швидка» привезла її з температурою і специфічною висипкою.

З приймального відділення центральної районної лікарні дитину одразу направили в інфекційне відділення Вараської спеціалізованої медико-санітарної частини №3, - пише Рolissya.net.

Через декілька годин хлопчик помер у реанімаційному відділенні.

Посмертний діагноз: «блискавична форма менінгококцемії».

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Теги: смерть, менінгокок
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