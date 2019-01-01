В облраді шукають заміну Сидору, який 36 років керує волинською обласною лікарнею

Ігор Палиця підписав розпорядження про проведення конкурсу на посаду головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні.



Документ опублікували на офіційному сайті обласної ради, повідомляє



У розпорядженні від 3 червня 2019 року зазначено:



- провести конкурс на зайняття посади директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради;

- конкурсній комісії для проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, забезпечити проведення конкурсу, вказаного у пункті 1 розпорядження;

- контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради.



Нагадаємо, головним лікарем Волинської обласної клінічної лікарні уже 36 років є Іван Сидор. Свого часу був народним депутатом СРСР останнього скликання. Зняти його з посади головного лікаря хотіли ще у 2014-му, після Майдану. Однак тоді Іван Миколайович втримався у кріслі.



7 січня 2018 року Ігор Палиця підписав розпорядження про звільнення Сидора у зв’язку із закінченням терміну дії контракту. Тривалий час він був виконувачем обов’язків головного лікаря.



«Думаю, що не подаватиму свою кандидатуру, тому що мене не затвердять. А, якщо не пройду, це буде ганьбою для мене. Морально буде дуже важко. Скільки виконуватиму обов’язки – ще не знаю, але подавати свою кандидатуру на конкурс не буду», - зауважив тоді очільник Волинської обласної клінічної лікарні у коментарі Волинь24.

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