На Волині водій двічі за рік попався п’яним за кермом

На Любешівщині водій мопеду вдруге за рік попався п’яним за кермом.У травні в селі Дольськ патрульні зупинили мопед марки «Ямаха», який робив незрозумілі маневри, а водій якого перебував без мотошолому, - пише Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.За кермом перебував житель одного з сіл району, якого у березні цьогоріч вже затримували за керування в стані алкогольного сп’яніння та судом наклали стягнення у вигляді штрафу 10 200 гривень.Цього разу він знову був нетверезий, але від проходження медосвідування відмовився. Правоохоронці в присутності свідків склали на водія адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та відсторонили його від керування.На разі матеріали скерували до Любешівського районного суду, де і буде прийнято рішення по суті.