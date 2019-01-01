На Волині водій двічі за рік попався п’яним за кермом
Сьогодні, 17:18
На Любешівщині водій мопеду вдруге за рік попався п’яним за кермом.
У травні в селі Дольськ патрульні зупинили мопед марки «Ямаха», який робив незрозумілі маневри, а водій якого перебував без мотошолому, - пише Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
За кермом перебував житель одного з сіл району, якого у березні цьогоріч вже затримували за керування в стані алкогольного сп’яніння та судом наклали стягнення у вигляді штрафу 10 200 гривень.
Цього разу він знову був нетверезий, але від проходження медосвідування відмовився. Правоохоронці в присутності свідків склали на водія адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та відсторонили його від керування.
На разі матеріали скерували до Любешівського районного суду, де і буде прийнято рішення по суті.
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У травні в селі Дольськ патрульні зупинили мопед марки «Ямаха», який робив незрозумілі маневри, а водій якого перебував без мотошолому, - пише Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
За кермом перебував житель одного з сіл району, якого у березні цьогоріч вже затримували за керування в стані алкогольного сп’яніння та судом наклали стягнення у вигляді штрафу 10 200 гривень.
Цього разу він знову був нетверезий, але від проходження медосвідування відмовився. Правоохоронці в присутності свідків склали на водія адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та відсторонили його від керування.
На разі матеріали скерували до Любешівського районного суду, де і буде прийнято рішення по суті.
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