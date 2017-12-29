Аварія у Луцьку: автівка збила велосипедиста з дитиною





ДТП сталася 4 червня близько 16:30, - пишуть



За попередніми даними, авто білого кольору зачепило велосипед, з нього випала 5-ти річна дитина, а чоловіка декілька метрів протягнуло. Батько травмував ногу, у дівчинки, на щастя, не виявили жодних травм, адже вона вдало приземлилася на траву.



Водій втік.



На місці пригоди працюють поліцейські та медики.

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