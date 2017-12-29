Аварія у Луцьку: автівка збила велосипедиста з дитиною
Сьогодні, 17:20
У Луцьку на вулиці Привокзальній, 10 водій за кермом автомобіля Toyota Camry збив велосипедиста з дитиною і втік з місця пригоди.
ДТП сталася 4 червня близько 16:30, - пишуть Волинські новини.
За попередніми даними, авто білого кольору зачепило велосипед, з нього випала 5-ти річна дитина, а чоловіка декілька метрів протягнуло. Батько травмував ногу, у дівчинки, на щастя, не виявили жодних травм, адже вона вдало приземлилася на траву.
Водій втік.
На місці пригоди працюють поліцейські та медики.
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ДТП сталася 4 червня близько 16:30, - пишуть Волинські новини.
За попередніми даними, авто білого кольору зачепило велосипед, з нього випала 5-ти річна дитина, а чоловіка декілька метрів протягнуло. Батько травмував ногу, у дівчинки, на щастя, не виявили жодних травм, адже вона вдало приземлилася на траву.
Водій втік.
На місці пригоди працюють поліцейські та медики.
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