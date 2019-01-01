вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять встановити «лежачі поліцейські» на Федорова

У Луцьку просять встановити «лежачі поліцейські» на Федорова
Лучани просять облаштувати вулицю Федорова "лежачими поліцейськими".

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Віднічук Андрій.

"Вулиця Федорова - не основна дорога Луцька, а тому водії хочуть скоротити і женуть як "скажені" створюючи небезпеку для дітей і дорослих. Вулиця також основна дорога до прибудинкових територій багатьох будинків а також до кафе "Базилік" (можливо і з вул. Кравчука заїхати теж)... На вулиці Федорова присутні три пішохідні переходи, ПРОШУ перед кожним встановити великі нормальні "лежачі поліцейські", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Не тільки "лежачими поліцейськими" і нормальними тратуарами зі сторони Кравчука, з обох сторін!!! Не пройти не проїхати з колясками!!!
Відповісти
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 червня
Сьогодні, 19:00
Волиняни сплатили майже три з половиною мільярди податкових платежів
Сьогодні, 18:48
У Луцьку просять встановити «лежачі поліцейські» на Федорова
Сьогодні, 18:33
Запобігли лихові: у Луцьку в поліцію повідомили про п'янючого водія
Сьогодні, 18:22
Сформували склад молодіжної ради при Волинській ОДА
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
Лучани просять облаштувати маршрутки шторками, аби врятувати людей від спеки Лучани просять облаштувати маршрутки шторками, аби врятувати людей від спеки
Сьогодні, 15:15
У Луцьку просять дати шанси вижити дикій природі серед урбанізованого середовища У Луцьку просять дати шанси вижити дикій природі серед урбанізованого середовища
31 травень, 14:30
У Луцьку на вулиці Глушець – зруйнований тротуар У Луцьку на вулиці Глушець – зруйнований тротуар
29 травень, 17:47
У Луцьку пропонують створити Алею слави У Луцьку пропонують створити Алею слави
28 травень, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком місцеві жителі хочуть облаштувати рекреаційну зону. ВІДЕО
Сьогодні, 05:08
 1
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Волиняни сплатили майже три з половиною мільярди податкових платежів
Сьогодні, 18:48
 0
У Луцьку просять встановити «лежачі поліцейські» на Федорова
Сьогодні, 18:33
 0
Запобігли лихові: у Луцьку в поліцію повідомили про п'янючого водія
Сьогодні, 18:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿