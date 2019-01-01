У Луцьку просять встановити «лежачі поліцейські» на Федорова

Лучани просять облаштувати вулицю Федорова "лежачими поліцейськими".Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав"Вулиця Федорова - не основна дорога Луцька, а тому водії хочуть скоротити і женуть як "скажені" створюючи небезпеку для дітей і дорослих. Вулиця також основна дорога до прибудинкових територій багатьох будинків а також до кафе "Базилік" (можливо і з вул. Кравчука заїхати теж)... На вулиці Федорова присутні три пішохідні переходи, ПРОШУ перед кожним встановити великі нормальні "лежачі поліцейські", - йдеться у дописі.