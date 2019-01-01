У Луцьку просять встановити «лежачі поліцейські» на Федорова
Сьогодні, 18:33
Лучани просять облаштувати вулицю Федорова "лежачими поліцейськими".
Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Віднічук Андрій.
"Вулиця Федорова - не основна дорога Луцька, а тому водії хочуть скоротити і женуть як "скажені" створюючи небезпеку для дітей і дорослих. Вулиця також основна дорога до прибудинкових територій багатьох будинків а також до кафе "Базилік" (можливо і з вул. Кравчука заїхати теж)... На вулиці Федорова присутні три пішохідні переходи, ПРОШУ перед кожним встановити великі нормальні "лежачі поліцейські", - йдеться у дописі.
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Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Віднічук Андрій.
"Вулиця Федорова - не основна дорога Луцька, а тому водії хочуть скоротити і женуть як "скажені" створюючи небезпеку для дітей і дорослих. Вулиця також основна дорога до прибудинкових територій багатьох будинків а також до кафе "Базилік" (можливо і з вул. Кравчука заїхати теж)... На вулиці Федорова присутні три пішохідні переходи, ПРОШУ перед кожним встановити великі нормальні "лежачі поліцейські", - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Не тільки "лежачими поліцейськими" і нормальними тратуарами зі сторони Кравчука, з обох сторін!!! Не пройти не проїхати з колясками!!!
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