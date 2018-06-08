Сформували склад молодіжної ради при Волинській ОДА

Сьогодні, 4 червня, відбулися установчі збори з питань формування молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації під керівництвом заступника голови облдержадміністраціїПро це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Зокрема, під час засідання затвердили склад молодіжної ради при облдержадміністрації, голову, його заступника та секретаря, а також положення консультативно-дорадчого органу.Так, персональний склад відповідно до регламенту визначали відкритим голосуванням по кожній висунутій кандидатурі. Тож членами ради стали ті, які набрали найбільшу кількість голосів у межах встановленої чисельності молодіжної ради відповідно до груп: представники молодіжних консультативно-дорадчих органів (від 2 до 5 осіб), представники інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у молодіжній сфері (від 4 до 8 осіб) та органів студентського та учнівського самоврядування (від 4 до 8 осіб).Таким чином, до молодіжної ради при Волинській ОДА обрали 14 представників відповідно до визначених квот.Опісля, шляхом закритого голосування, обрали голову Молодіжної ради, яким став(громадська організація «Студентська Рада Волині»). За пропозицією новообраного голови шляхом відкритого голосування заступником голови Молодіжної ради обрали(громадська організація Молодіжний ресурний центр «Нові крила»), секретарем –(молодіжна рада при Луцькій міській раді)."Найголовніше – я маю бажання працювати, аби ця молодіжна рада була активною та працювала. Ми порушуватимемо питання, що стосуються молоді, молодіжної політики та людей, які там працюють. Зокрема, три основні завдання, які я ставлю перед собою, - сформувати потужну програму дій, яка працюватиме і дозволить реалізовувати різноманітні ініціативи молоді. Відповідно необхідно переглянути фінансування на такі заходи, оскільки тих коштів, яких вистачало кілька років тому, сьогодні вже не вистачає. І, звичайно, це лобіювання будь-яких питань, що стосуються молоді та її ініціатив", - сказав Віталій Сніжко.Своєю чергою, заступник голови облдержадміністрації Денис П’ятигорець звернувся до присутніх завжди бути активними та готовими до дій. Зокрема, мова йшла про підтримку голови «молодіжки» та один одного."Молодіжна рада – це люди. І вам потрібно чітко розуміти, що, аби досягнути деяких речей, доведеться боротися за це. Відтепер ви в статусі, який дозволить вам бути почутими. Але чують лише тих, хто активно діє і висловлює свою позицію. Тому я вам бажаю успіху. Будьте розумними, дипломатичними, але трохи наполегливими, особливо, що стосується вашої роботи у молодіжній раді", - сказав Денис Миколайович.Варто зауважити, що після завершення зборів члени молодіжної ради завітали і до голови облдержадміністрації, аби познайомитися та поспілкуватися про подальшу роботу консультативно-дорадчого органу при ОДА."У кожного своя робота. Запевняю, що у нас абсолютне взаєморозуміння у всьому. У мене немає до вас ніяких вимог, ніяких застережень. Завжди готовий вислухати, обговорити та підтримати ваші ідеї. Надіюся, що ця молодіжна рада буде результативною", - відзначив Олександр Ілліч.Нагадаємо, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи», видано розпорядження голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка від 28 лютого 2019 року № 103 – «Деякі питання молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації». Відповідно до розпорядження, затвердили склад ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації.Окрім того, на офіційному веб-сайті облдержадміністрації створили окрему рубрику «Молодіжна рада», де розмістять установчі документи, склад молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформацію про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність молодіжної ради.