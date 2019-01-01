Запобігли лихові: у Луцьку в поліцію повідомили про п'янючого водія

У Луцьку небайдужа громадянка допомогла патрульним виявити нетверезого водія.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Сьогодні, 4 червня, у майже обідню пору патрульні отримали повідомлення про те, що водій автомобіля ВАЗ знаходиться в стані алкогольного сп’яніння.Інспектори, працюючи за орієнтуванням, виявили транспортний засіб на вулиці Кравчука у місті Луцьку.Під час спілкування поліцейські помітили у 41-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. У результаті перевірки прилад «Драгер» показав 3,07 проміле, що у п'ятнадцять разів перевищує допустиму норму.На водія склали протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння)Йому загрожує штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом строком на 1 рік.Патрульні висловлюють вдячність громадянам за небайдужість.