Спека і дощі: прогноз погоди на 5 червня

Погода в Україні у вівторок, 5 червня, буде справді спекотною. Однак навіть висока температура повітря не відлякає дощі, хай навіть короткочасні.Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи, про це пише синоптикна своїй сторінці у Facebook.Стовпчик термометра коливатиметься на рівні +24 +29 градусів, а на Сході та Півдні – навіть +28+33 градуси."Ну, дощами нас також не здивуєш, у більшості областей України завтра знову короткочасні дощі або й зливи, грози, під час гроз шквали та можливий град", – пише Діденко.Однак жителям північно-східної частини України, Сумщини, Харківщини можна видихнути з полегшенням – істотних опадів не буде. В східних областях буде вітряно.У Києві у середу, 5 червня, місцями очікується дощ та гроза. В столиці теж буде спекотно – +25+27 градусів.