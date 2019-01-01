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Спека і дощі: прогноз погоди на 5 червня

Спека і дощі: прогноз погоди на 5 червня
Погода в Україні у вівторок, 5 червня, буде справді спекотною. Однак навіть висока температура повітря не відлякає дощі, хай навіть короткочасні.

Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Стовпчик термометра коливатиметься на рівні +24 +29 градусів, а на Сході та Півдні – навіть +28+33 градуси.

"Ну, дощами нас також не здивуєш, у більшості областей України завтра знову короткочасні дощі або й зливи, грози, під час гроз шквали та можливий град", – пише Діденко.

Однак жителям північно-східної частини України, Сумщини, Харківщини можна видихнути з полегшенням – істотних опадів не буде. В східних областях буде вітряно.

У Києві у середу, 5 червня, місцями очікується дощ та гроза. В столиці теж буде спекотно – +25+27 градусів.

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Теги: погода, спека, Наталка Діденко
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