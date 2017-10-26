У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*





Головною родзинкою «містечка» стане великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 метрів, - про це пише



На сторінці «Інвестора» у Facebook опублікували відеозвіт з будівельного майданчика ЖК та розповіли про перебіг робіт.



Отож, у І секції завершили цегляну кладку й почали внутрішні роботи;



у ІІ секції розпочали цегляну кладку,



ІІІ секція — закінчили облаштування ростверку й взялися за монтаж каналізації,



ІV секція — облаштовують бетонну стяжку.



Також у будинках завершили накриття й облаштовують тераси, а для нових котеджів готують майданчик для фундаменту.



Нагадаємо, будівельна компанія «Інвестор» пропонує скористатись чудовою нагодою: придбати таунхаус у житловому комплексі «Струмочок» та отримати знижку. Спецпропозиція діє на таунхауси з наповненням типу «Сімейний». Їхня площа становить 127, 18 м². Також можна купити житло зараз, а виплачувати гроші за нього протягом року.



ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»





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