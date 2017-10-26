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У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*

У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*
У житловому комплексі «Струмочок», який зводить будівельна компанія «Інвестор» у селі Струмівка, розпочали внутрішні роботи у першій секції таунхаусів.

Головною родзинкою «містечка» стане великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 метрів, - про це пише Район.Луцьк.

На сторінці «Інвестора» у Facebook опублікували відеозвіт з будівельного майданчика ЖК та розповіли про перебіг робіт.

Отож, у І секції завершили цегляну кладку й почали внутрішні роботи;

у ІІ секції розпочали цегляну кладку,

ІІІ секція — закінчили облаштування ростверку й взялися за монтаж каналізації,

ІV секція — облаштовують бетонну стяжку.

Також у будинках завершили накриття й облаштовують тераси, а для нових котеджів готують майданчик для фундаменту.

Нагадаємо, будівельна компанія «Інвестор» пропонує скористатись чудовою нагодою: придбати таунхаус у житловому комплексі «Струмочок» та отримати знижку. Спецпропозиція діє на таунхауси з наповненням типу «Сімейний». Їхня площа становить 127, 18 м². Також можна купити житло зараз, а виплачувати гроші за нього протягом року.

ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»


Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10

або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor



У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*
У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*
У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*
У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*
У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*
У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*
У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*
У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*
У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*


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Теги: ЖК Струмочок, Струмівка, БК Інвестор, будівництво, таунхаус
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