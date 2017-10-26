У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 21:39
У житловому комплексі «Струмочок», який зводить будівельна компанія «Інвестор» у селі Струмівка, розпочали внутрішні роботи у першій секції таунхаусів.
Головною родзинкою «містечка» стане великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 метрів, - про це пише Район.Луцьк.
На сторінці «Інвестора» у Facebook опублікували відеозвіт з будівельного майданчика ЖК та розповіли про перебіг робіт.
Отож, у І секції завершили цегляну кладку й почали внутрішні роботи;
у ІІ секції розпочали цегляну кладку,
ІІІ секція — закінчили облаштування ростверку й взялися за монтаж каналізації,
ІV секція — облаштовують бетонну стяжку.
Також у будинках завершили накриття й облаштовують тераси, а для нових котеджів готують майданчик для фундаменту.
Нагадаємо, будівельна компанія «Інвестор» пропонує скористатись чудовою нагодою: придбати таунхаус у житловому комплексі «Струмочок» та отримати знижку. Спецпропозиція діє на таунхауси з наповненням типу «Сімейний». Їхня площа становить 127, 18 м². Також можна купити житло зараз, а виплачувати гроші за нього протягом року.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Головною родзинкою «містечка» стане великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 метрів, - про це пише Район.Луцьк.
На сторінці «Інвестора» у Facebook опублікували відеозвіт з будівельного майданчика ЖК та розповіли про перебіг робіт.
Отож, у І секції завершили цегляну кладку й почали внутрішні роботи;
у ІІ секції розпочали цегляну кладку,
ІІІ секція — закінчили облаштування ростверку й взялися за монтаж каналізації,
ІV секція — облаштовують бетонну стяжку.
Також у будинках завершили накриття й облаштовують тераси, а для нових котеджів готують майданчик для фундаменту.
Нагадаємо, будівельна компанія «Інвестор» пропонує скористатись чудовою нагодою: придбати таунхаус у житловому комплексі «Струмочок» та отримати знижку. Спецпропозиція діє на таунхауси з наповненням типу «Сімейний». Їхня площа становить 127, 18 м². Також можна купити житло зараз, а виплачувати гроші за нього протягом року.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині підприємство засіяло ріпаком чухиж 17 гектарів
Сьогодні, 22:00
У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 21:39
«Безкарність вбиває»: лучани влаштували мітинг біля управління поліції через смерть 5-річного хлопчика
Сьогодні, 21:25
На Волині запрацює соціальне таксі
Сьогодні, 20:51