На Волині підприємство засіяло ріпаком чухиж 17 гектарів
Сьогодні, 22:00
Маневицька місцева прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру в області, аби зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Прилуцьк-Агро" звільнити самовільно зайняті земельні ділянки загальною площею 17 га за межами населених пунктів Тростянецької сільської ради Ківерцівського району.
Про це повідомляють у прокуратурі Волинської області.
Факт самовільного зайняття підприємством земельних ділянок встановлений під час перевірки, проведеної Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області, а також у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні про самовільне зайняття ділянок (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 197-1 КК України).
Землю, щодо якої жодні правочини про надання її в користування не приймалися, товариство засіяло ріпаком.
Факт самовільного зайняття ділянки суб’єкт господарювання визнав.
Керівника товариства у квітні 2019 року притягнуто до адміністративної відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та накладено на нього стягнення у виді штрафу. Штраф уже сплачено.
Також товариство сплатило збитки в розмірі понад 23 тис. грн., завдані внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, проте землі не звільнило.
Відтак прокурори у суді наполягатимуть на поверненні земельних ділянок державі.
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Про це повідомляють у прокуратурі Волинської області.
Факт самовільного зайняття підприємством земельних ділянок встановлений під час перевірки, проведеної Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області, а також у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні про самовільне зайняття ділянок (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 197-1 КК України).
Землю, щодо якої жодні правочини про надання її в користування не приймалися, товариство засіяло ріпаком.
Факт самовільного зайняття ділянки суб’єкт господарювання визнав.
Керівника товариства у квітні 2019 року притягнуто до адміністративної відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та накладено на нього стягнення у виді штрафу. Штраф уже сплачено.
Також товариство сплатило збитки в розмірі понад 23 тис. грн., завдані внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, проте землі не звільнило.
Відтак прокурори у суді наполягатимуть на поверненні земельних ділянок державі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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