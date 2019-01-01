На Волині підприємство засіяло ріпаком чухиж 17 гектарів

Маневицька місцева прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру в області, аби зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Прилуцьк-Агро" звільнити самовільно зайняті земельні ділянки загальною площею 17 га за межами населених пунктів Тростянецької сільської ради Ківерцівського району.Про це повідомляють у прокуратурі Волинської області.Факт самовільного зайняття підприємством земельних ділянок встановлений під час перевірки, проведеної Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області, а також у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні про самовільне зайняття ділянок (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 197-1 КК України).Землю, щодо якої жодні правочини про надання її в користування не приймалися, товариство засіяло ріпаком.Факт самовільного зайняття ділянки суб’єкт господарювання визнав.Керівника товариства у квітні 2019 року притягнуто до адміністративної відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та накладено на нього стягнення у виді штрафу. Штраф уже сплачено.Також товариство сплатило збитки в розмірі понад 23 тис. грн., завдані внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, проте землі не звільнило.Відтак прокурори у суді наполягатимуть на поверненні земельних ділянок державі.