У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО





Про це повідомляє



Про це виданню повідомив володимирчанин, котрий мав нагоду їхати цим відрізком дороги. Чоловік говорить, що якби відповідні дорожні знаки стояли на двох кінцях шляху, який ремонтується, чимало водіїв мали б можливість об’їхати цей відрізок дороги. Бо досить незручно об’їжджати вибоїни, тим більше, коли тобі назустріч рухається інший транспортний засіб.



"З одного боку – дуже добре, що влада подбала про те, що автівки їхатимуть по рівній дорозі, а не по вибоїнах. З іншого напрошується питання до дорожніх служб: чому ніде не видно знаків, які б попереджували про те, що на дорозі ведуться ремонтні роботи?", - зауважив чоловік.







До речі, знак “дорожні роботи” ставлять через наступні причини: ремонт або очищення бордюрів, усунення чагарників і інших насаджень уздовж дороги, регулювання або ремонт світлофорів, нанесення розділових ліній на трасу, заміна або укладання асфальту та ремонт дорожніх ям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Незалежності у Володимирі-Волинському розпочався ремонт дороги. Дорожники повирізали пошкоджене дорожнє покриття і готуються до асфальтування.Про це повідомляє Володимирмедіа Про це виданню повідомив володимирчанин, котрий мав нагоду їхати цим відрізком дороги. Чоловік говорить, що якби відповідні дорожні знаки стояли на двох кінцях шляху, який ремонтується, чимало водіїв мали б можливість об’їхати цей відрізок дороги. Бо досить незручно об’їжджати вибоїни, тим більше, коли тобі назустріч рухається інший транспортний засіб."З одного боку – дуже добре, що влада подбала про те, що автівки їхатимуть по рівній дорозі, а не по вибоїнах. З іншого напрошується питання до дорожніх служб: чому ніде не видно знаків, які б попереджували про те, що на дорозі ведуться ремонтні роботи?", - зауважив чоловік.До речі, знак “дорожні роботи” ставлять через наступні причини: ремонт або очищення бордюрів, усунення чагарників і інших насаджень уздовж дороги, регулювання або ремонт світлофорів, нанесення розділових ліній на трасу, заміна або укладання асфальту та ремонт дорожніх ям.

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