вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО

У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО
На вулиці Незалежності у Володимирі-Волинському розпочався ремонт дороги. Дорожники повирізали пошкоджене дорожнє покриття і готуються до асфальтування.

Про це повідомляє Володимирмедіа.

Про це виданню повідомив володимирчанин, котрий мав нагоду їхати цим відрізком дороги. Чоловік говорить, що якби відповідні дорожні знаки стояли на двох кінцях шляху, який ремонтується, чимало водіїв мали б можливість об’їхати цей відрізок дороги. Бо досить незручно об’їжджати вибоїни, тим більше, коли тобі назустріч рухається інший транспортний засіб.

"З одного боку – дуже добре, що влада подбала про те, що автівки їхатимуть по рівній дорозі, а не по вибоїнах. З іншого напрошується питання до дорожніх служб: чому ніде не видно знаків, які б попереджували про те, що на дорозі ведуться ремонтні роботи?", - зауважив чоловік.

У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО
У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО
У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО
У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО
У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО
У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО
У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО
У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО


До речі, знак “дорожні роботи” ставлять через наступні причини: ремонт або очищення бордюрів, усунення чагарників і інших насаджень уздовж дороги, регулювання або ремонт світлофорів, нанесення розділових ліній на трасу, заміна або укладання асфальту та ремонт дорожніх ям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, дорога, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки волиняни заборгували за комунальні послуги
Сьогодні, 23:29
У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО
Сьогодні, 22:47
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Сьогодні, 22:29
На Волині підприємство засіяло ріпаком чужих 17 гектарів
Сьогодні, 22:00
У ЖК «Струмочок» почали будувати другу секцію таунхаусів. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 21:39
Схожі новини
У Володимирі почала руйнуватись дорога після капремонту. ФОТО У Володимирі почала руйнуватись дорога після капремонту. ФОТО
17 травень, 06:22
У місті на Волині скаржаться на жахливий стан дороги. ВІДЕО У місті на Волині скаржаться на жахливий стан дороги. ВІДЕО
11 лютий, 11:02
У центрі Володимира через ремонт перекрили рух вулицею У центрі Володимира через ремонт перекрили рух вулицею
11 вересень, 2018, 16:48
У місті на Волині – жахлива дорога. ФОТО У місті на Волині – жахлива дорога. ФОТО
04 вересень, 2018, 11:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком місцеві жителі хочуть облаштувати рекреаційну зону. ВІДЕО
Сьогодні, 05:08
 1
Скільки волиняни заборгували за комунальні послуги
Сьогодні, 23:29
 0
У місті на Волині водіїв не попередили про ремонт дороги. ФОТО
Сьогодні, 22:47
 0
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Сьогодні, 22:29
 0
На Волині підприємство засіяло ріпаком чужих 17 гектарів
Сьогодні, 22:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿