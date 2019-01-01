5 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні – Всесвітній день охорони навколишнього середовища.
Також вітаємо усіх Леонтіїв, Михайлів та Сергіїв з їхнім Днем ангела.
Бажаємо їм здоров'я, злагоди та достатку.
5 червня 1991 року на вулиці Селищній у Луцьку (в районі Вишкова) відкрився обласний ліцей природничого профілю.
Рівно через рік сесія Волинської облради народних депутатів головою ради обрала Бориса Клімчука.
У цей день 2002 року була створена обласна Асоціація незалежних волинських письменників імені Павла Чубинського. Головою її Провідної ради був обраний одноголосно письменник Олексій Добко.
5 червня 2003 року, напередодні Дня журналіста, відбулося закладення каменя під будівництво оздоровчого закладу для журналістів за участі голови облдержадміністрації Анатолія Француза.
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Також вітаємо усіх Леонтіїв, Михайлів та Сергіїв з їхнім Днем ангела.
Бажаємо їм здоров'я, злагоди та достатку.
5 червня 1991 року на вулиці Селищній у Луцьку (в районі Вишкова) відкрився обласний ліцей природничого профілю.
Рівно через рік сесія Волинської облради народних депутатів головою ради обрала Бориса Клімчука.
У цей день 2002 року була створена обласна Асоціація незалежних волинських письменників імені Павла Чубинського. Головою її Провідної ради був обраний одноголосно письменник Олексій Добко.
5 червня 2003 року, напередодні Дня журналіста, відбулося закладення каменя під будівництво оздоровчого закладу для журналістів за участі голови облдержадміністрації Анатолія Француза.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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