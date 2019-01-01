вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьким родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, вручили продуктові набори

Луцьким родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, вручили продуктові набори
Щороку на початку літа відзначають Міжнародний день захисту дітей – чудове свято радості, веселощів та дитячих посмішок.

Про це повідомляє Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

З цієї нагоди управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради у партнерстві з Волинським обласним благодійним «Дитяча місія. Україна» було організовано благодійний захід для 100 сімей, які потребують особливої соціальної підтримки.

З привітальним словом до присутніх звернулася начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан: «Діти – це наше майбутнє, опора, впевненість у завтрашньому дні. І наше спільне, для дорослих, завдання робити все для того, щоб їх дитинство було щасливим і безтурботним, піклуватися про них і виховувати»,- зазначила вона.

Голова правління Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» Людмила Лонюк щиро подякувала опікунам та піклувальникам дітей, що залишилися без батьківської опіки і найбільше потребують тепла і любові.

На завершення учасники заходу отримали продуктові набори.

Луцьким родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, вручили продуктові набори
Луцьким родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, вручили продуктові набори
Луцьким родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, вручили продуктові набори
Луцьким родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, вручили продуктові набори
Луцьким родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, вручили продуктові набори

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: продуктові набори, родини, підтримка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьким родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, вручили продуктові набори
Сьогодні, 03:14
На Волині, в рамках українсько-німецького проекту, вивчатимуть адаптацію екосистем до змін клімату
Сьогодні, 02:16
У Раді пропонують штрафувати водіїв за відмову перевозити пільговиків
Сьогодні, 01:28
Хто не вмів – той не переходив у наступний клас: ретрофото з волинської школи плавання
Сьогодні, 00:36
5 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
«Дякую, Петре!»: українці влаштували акцію біля Адміністрації Президента. ВІДЕО «Дякую, Петре!»: українці влаштували акцію біля Адміністрації Президента. ВІДЕО
23 квітень, 03:21
Лучани підтримали всесвітній флешмоб #LOTSOFSOCKS Лучани підтримали всесвітній флешмоб #LOTSOFSOCKS
20 березень, 17:40
Нардеп з Волині розповів, коли суспільство почало підтримувати питання вступу в НАТО Нардеп з Волині розповів, коли суспільство почало підтримувати питання вступу в НАТО
24 лютий, 03:39
Волинські рятувальниці підтримали маленьку британку, аби та повірила в існування жінок-вогнеборців Волинські рятувальниці підтримали маленьку британку, аби та повірила в існування жінок-вогнеборців
24 січень, 19:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком місцеві жителі хочуть облаштувати рекреаційну зону. ВІДЕО
04 червень, 05:08
 1
Луцьким родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, вручили продуктові набори
Сьогодні, 03:14
 0
На Волині, в рамках українсько-німецького проекту, вивчатимуть адаптацію екосистем до змін клімату
Сьогодні, 02:16
 0
У Раді пропонують штрафувати водіїв за відмову перевозити пільговиків
Сьогодні, 01:28
 0
Хто не вмів – той не переходив у наступний клас: ретрофото з волинської школи плавання
Сьогодні, 00:36
 0
Медіа
відео
1/8
﻿