Луцьким родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, вручили продуктові набори





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З цієї нагоди управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради у партнерстві з Волинським обласним благодійним «Дитяча місія. Україна» було організовано благодійний захід для 100 сімей, які потребують особливої соціальної підтримки.



З привітальним словом до присутніх звернулася начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан: «Діти – це наше майбутнє, опора, впевненість у завтрашньому дні. І наше спільне, для дорослих, завдання робити все для того, щоб їх дитинство було щасливим і безтурботним, піклуватися про них і виховувати»,- зазначила вона.



Голова правління Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» Людмила Лонюк щиро подякувала опікунам та піклувальникам дітей, що залишилися без батьківської опіки і найбільше потребують тепла і любові.



На завершення учасники заходу отримали продуктові набори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку на початку літа відзначають Міжнародний день захисту дітей – чудове свято радості, веселощів та дитячих посмішок.Про це повідомляє Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.З цієї нагоди управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради у партнерстві з Волинським обласним благодійним «Дитяча місія. Україна» було організовано благодійний захід для 100 сімей, які потребують особливої соціальної підтримки.З привітальним словом до присутніх звернулася начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради: «Діти – це наше майбутнє, опора, впевненість у завтрашньому дні. І наше спільне, для дорослих, завдання робити все для того, щоб їх дитинство було щасливим і безтурботним, піклуватися про них і виховувати»,- зазначила вона.Голова правління Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна»щиро подякувала опікунам та піклувальникам дітей, що залишилися без батьківської опіки і найбільше потребують тепла і любові.На завершення учасники заходу отримали продуктові набори.

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