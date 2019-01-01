Луцьким родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, вручили продуктові набори
Сьогодні, 03:14
Щороку на початку літа відзначають Міжнародний день захисту дітей – чудове свято радості, веселощів та дитячих посмішок.
Про це повідомляє Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
З цієї нагоди управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради у партнерстві з Волинським обласним благодійним «Дитяча місія. Україна» було організовано благодійний захід для 100 сімей, які потребують особливої соціальної підтримки.
З привітальним словом до присутніх звернулася начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан: «Діти – це наше майбутнє, опора, впевненість у завтрашньому дні. І наше спільне, для дорослих, завдання робити все для того, щоб їх дитинство було щасливим і безтурботним, піклуватися про них і виховувати»,- зазначила вона.
Голова правління Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» Людмила Лонюк щиро подякувала опікунам та піклувальникам дітей, що залишилися без батьківської опіки і найбільше потребують тепла і любові.
На завершення учасники заходу отримали продуктові набори.
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Про це повідомляє Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
З цієї нагоди управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради у партнерстві з Волинським обласним благодійним «Дитяча місія. Україна» було організовано благодійний захід для 100 сімей, які потребують особливої соціальної підтримки.
З привітальним словом до присутніх звернулася начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан: «Діти – це наше майбутнє, опора, впевненість у завтрашньому дні. І наше спільне, для дорослих, завдання робити все для того, щоб їх дитинство було щасливим і безтурботним, піклуватися про них і виховувати»,- зазначила вона.
Голова правління Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» Людмила Лонюк щиро подякувала опікунам та піклувальникам дітей, що залишилися без батьківської опіки і найбільше потребують тепла і любові.
На завершення учасники заходу отримали продуктові набори.
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