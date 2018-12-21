У селі під Луцьком працює літній мовний майданчик





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Табір покликаний спонукати школярів практично застосувати знання з англійської та польської мов, отримані протягом навчального року. Діти мають можливість застосувати здобуті знання у різних формах діяльності: ігрових, концертних програмах, міні-виставах тощо.



Влаштувати дітей у літній мовний майданчик виявили бажання 75 батьків. Дітлахи відвідуватимуть табір у складі трьох загонів. Перший загін об’єднав учнів третіх класів, другий загін - це четвертокласники, третій представляють п’ятикласники.



Запропонована програма літнього мовного майданчику розрахована на 30 годин. Основна його мета - зацікавити учнів іноземною мовою та сприяти самостійній підготовці вдома.



Разом з вчителями англійської та польської мов, з дітьми працюватиме волонтер зі Сполучених Штатів Америки Нельсон Льюїс Рікман.



Юним відвідувачам табору щодня вручатимуть відзнаку ("Smile") за активність, працьовитість, наполегливість, артистизм тощо. По закінченню роботи табору учасники отримають сертифікати про проходження навчання у літньому мовному майданчику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 червня на базі Підгайцівського навчально-виховного комплексу розпочав роботу літній мовний майданчик «Dewdrop». Це одна з нестандарних форм роботи з дітьми для забезпечення якісного навчання їх іноземній мові.Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.Табір покликаний спонукати школярів практично застосувати знання з англійської та польської мов, отримані протягом навчального року. Діти мають можливість застосувати здобуті знання у різних формах діяльності: ігрових, концертних програмах, міні-виставах тощо.Влаштувати дітей у літній мовний майданчик виявили бажання 75 батьків. Дітлахи відвідуватимуть табір у складі трьох загонів. Перший загін об’єднав учнів третіх класів, другий загін - це четвертокласники, третій представляють п’ятикласники.Запропонована програма літнього мовного майданчику розрахована на 30 годин. Основна його мета - зацікавити учнів іноземною мовою та сприяти самостійній підготовці вдома.Разом з вчителями англійської та польської мов, з дітьми працюватиме волонтер зі Сполучених Штатів АмерикиЮним відвідувачам табору щодня вручатимуть відзнаку ("Smile") за активність, працьовитість, наполегливість, артистизм тощо. По закінченню роботи табору учасники отримають сертифікати про проходження навчання у літньому мовному майданчику.

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