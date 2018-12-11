У Луцьку осучаснили дитячу бібліотеку. ФОТО

У Луцьку завершується капітальний ремонт та оновлення у Центральній бібліотеці для дітей, що знаходиться за адресою проспект Президента Грушевського, 1.Про це у facebook написав радник Луцького міського голови"Бібліотека уже змінила свій зовнішній вигляд й отримала новий утеплений фасад, на стадії завершення й внутрішні роботи.Зараз будівельники повністю змінюють підлогу, ремонтують стіни та встановлюють потужну вентиляцію. Усі роботи обіцяють завершити до 30 липня поточного року. Уже зараз для потреб культурної установи закуплено нові меблі та обладнання.Оновлена бібліотека має робочу назву "ДіМ (дорослим і малим)" й буде не просто читальним залом й книгозібрнею. Це буде студія з багатьма напрямками для естетичного, творчого й всестороннього розвитку дітей та можливістю батькам разом з дітьми приємно й з користю проводити час”, – написав Поліщук.