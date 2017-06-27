Ставок, пляж та волейбольне поле: у селі на Волині хочуть зробити рекреаційну зону. ВІДЕО
Сьогодні, 06:21
На полі, що у селі Скобелка, скоро з’явиться рекреаційна зона зі ставком, тридцятиметровим пляжем, волейбольним полем і дитячими майданчиками.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Усе це обіцяє місцевий активіст Володимир Мороз. Йому вже вдалося зібрати 300 тисяч. Однак на реалізацію проекту треба майже мільйон гривень. До ініціативи долучилися й місцеві підприємці та активісти.
Не всі вірять в успіх проекту, але більшість місцевих жителів підтримують його.
Активісти громадської організації “Разом за власне майбутнє” нещодавно розробили проект. Нині ж триває перший етап для його втілення.
Завершити будівництво рекреаційного комплексу планують наступного року.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Усе це обіцяє місцевий активіст Володимир Мороз. Йому вже вдалося зібрати 300 тисяч. Однак на реалізацію проекту треба майже мільйон гривень. До ініціативи долучилися й місцеві підприємці та активісти.
Не всі вірять в успіх проекту, але більшість місцевих жителів підтримують його.
Активісти громадської організації “Разом за власне майбутнє” нещодавно розробили проект. Нині ж триває перший етап для його втілення.
Завершити будівництво рекреаційного комплексу планують наступного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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