Ставок, пляж та волейбольне поле: у селі на Волині хочуть зробити рекреаційну зону. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Усе це обіцяє місцевий активіст Володимир Мороз. Йому вже вдалося зібрати 300 тисяч. Однак на реалізацію проекту треба майже мільйон гривень. До ініціативи долучилися й місцеві підприємці та активісти.



Не всі вірять в успіх проекту, але більшість місцевих жителів підтримують його.



Активісти громадської організації “Разом за власне майбутнє” нещодавно розробили проект. Нині ж триває перший етап для його втілення.



Завершити будівництво рекреаційного комплексу планують наступного року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На полі, що у селі Скобелка, скоро з’явиться рекреаційна зона зі ставком, тридцятиметровим пляжем, волейбольним полем і дитячими майданчиками.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Усе це обіцяє місцевий активіст. Йому вже вдалося зібрати 300 тисяч. Однак на реалізацію проекту треба майже мільйон гривень. До ініціативи долучилися й місцеві підприємці та активісти.Не всі вірять в успіх проекту, але більшість місцевих жителів підтримують його.Активісти громадської організації “Разом за власне майбутнє” нещодавно розробили проект. Нині ж триває перший етап для його втілення.Завершити будівництво рекреаційного комплексу планують наступного року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію