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Ставок, пляж та волейбольне поле: у селі на Волині хочуть зробити рекреаційну зону. ВІДЕО

Ставок, пляж та волейбольне поле: у селі на Волині хочуть зробити рекреаційну зону. ВІДЕО
На полі, що у селі Скобелка, скоро з’явиться рекреаційна зона зі ставком, тридцятиметровим пляжем, волейбольним полем і дитячими майданчиками.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Усе це обіцяє місцевий активіст Володимир Мороз. Йому вже вдалося зібрати 300 тисяч. Однак на реалізацію проекту треба майже мільйон гривень. До ініціативи долучилися й місцеві підприємці та активісти.

Не всі вірять в успіх проекту, але більшість місцевих жителів підтримують його.

Активісти громадської організації “Разом за власне майбутнє” нещодавно розробили проект. Нині ж триває перший етап для його втілення.

Завершити будівництво рекреаційного комплексу планують наступного року.

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Теги: Скобелка, відпочинок, рекреаційна зона, ставок
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