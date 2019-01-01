Хто не вмів – той не переходив у наступний клас: ретрофото з волинської школи плавання
Сьогодні, 00:36
Колишній шацький вчитель фізкультури Василь Семенюк показав ретрофото учнів школи плавання на озері Велике Чорне та розповів, як колись тут проводились навчання.
Уроки з плавання і відповідні заліки проводилися в Шацьку кожного літа. Як розповів Василь Маркович, Міністерство освіти в ті часи видало наказ про необхідність навчати дітей плавати у населених пунктах, де для цього були умови, – пише Район.Шацьк.
Озеро Велике Чорне, на якому шацькі діти з задоволенням проводили влітку час, і стало тим місцем, де вони вчилися впевнено триматися на воді і опановували різні техніки плавання під пильним наглядом вчителя фізкультури.
«Я навчав дітей плавати протягом 5 років. Варто зазначити, що учня, який не тримався на воді, могли не перевести в шостий клас. Я працював з групами по 10 чоловік, заняття тривало годину, у воді діти знаходилися не довше, як 15 хвилин. Як результат – щоліта після моїх уроків до 60 дітей починали плавати», – згадує Василь Семенюк.
Опубліковані світлини були зроблені наприкінці 80-х років минулого століття.
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Уроки з плавання і відповідні заліки проводилися в Шацьку кожного літа. Як розповів Василь Маркович, Міністерство освіти в ті часи видало наказ про необхідність навчати дітей плавати у населених пунктах, де для цього були умови, – пише Район.Шацьк.
Озеро Велике Чорне, на якому шацькі діти з задоволенням проводили влітку час, і стало тим місцем, де вони вчилися впевнено триматися на воді і опановували різні техніки плавання під пильним наглядом вчителя фізкультури.
«Я навчав дітей плавати протягом 5 років. Варто зазначити, що учня, який не тримався на воді, могли не перевести в шостий клас. Я працював з групами по 10 чоловік, заняття тривало годину, у воді діти знаходилися не довше, як 15 хвилин. Як результат – щоліта після моїх уроків до 60 дітей починали плавати», – згадує Василь Семенюк.
Опубліковані світлини були зроблені наприкінці 80-х років минулого століття.
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