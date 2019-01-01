вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині, в рамках українсько-німецького проекту, вивчатимуть адаптацію екосистем до змін клімату

На Волині, в рамках українсько-німецького проекту, вивчатимуть адаптацію екосистем до змін клімату
На базі Шацького біосферного резервату проходить експертний семінар в рамках реалізації проекту «Екосистемна адаптація (ЕА) до кліматичних змін та стійкий регіональний розвиток через підвищення компетентності українських біосферних резерватів».

Його спільно розробила та реалізує група експертів з Фонду Міхаеля Зуккова (Грайсфальд, Німеччина) і Центру екології та управління екосистемами при Університеті сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина). Про це повідомляє прес-служба Шацького НПП.

Учасники семінару мають можливість обговорити питання щодо негативних наслідків змін клімату, їх проявів та заходів з екосистемної адаптації до зміни клімату.

Нагадуємо, що проект має на меті інтегрувати підходи ЕА до національного та регіонального планування та провести ряд заходів, що ведуть до краще адаптованого землекористування та широкомасштабного стійкого розвитку і буде впроваджуватися протягом трьох років.

Для довідки: рішенням 17-ї сесії Бюро координаційного Комітету ЮНЕСКО МАБ у 2002 році Шацькому парку було надано статус біосферного резервату «Шацький».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацький національний природний парк, екосистема, адаптація, клімат, проект
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині, в рамках українсько-німецького проекту, вивчатимуть адаптацію екосистем до змін клімату
Сьогодні, 02:16
У Раді пропонують штрафувати водіїв за відмову перевозити пільговиків
Сьогодні, 01:28
Хто не вмів – той не переходив у наступний клас: ретрофото з волинської школи плавання
Сьогодні, 00:36
5 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки волиняни заборгували за комунальні послуги
04 червень, 23:29
Схожі новини
«Особлива мама»: у місті на Волині влаштовують благодійний проект «Особлива мама»: у місті на Волині влаштовують благодійний проект
12 травень, 13:45
Кількість пожеж у природних екосистемах Волині значно зросла Кількість пожеж у природних екосистемах Волині значно зросла
10 травень, 14:19
Інспектори ЄС перевірили якість виконання термомодернізації волинської школи Інспектори ЄС перевірили якість виконання термомодернізації волинської школи
11 квітень, 23:36
Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
09 квітень, 18:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком місцеві жителі хочуть облаштувати рекреаційну зону. ВІДЕО
04 червень, 05:08
 1
На Волині, в рамках українсько-німецького проекту, вивчатимуть адаптацію екосистем до змін клімату
Сьогодні, 02:16
 0
У Раді пропонують штрафувати водіїв за відмову перевозити пільговиків
Сьогодні, 01:28
 0
Хто не вмів – той не переходив у наступний клас: ретрофото з волинської школи плавання
Сьогодні, 00:36
 0
5 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿