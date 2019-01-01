На Волині, в рамках українсько-німецького проекту, вивчатимуть адаптацію екосистем до змін клімату





Його спільно розробила та реалізує група експертів з Фонду Міхаеля Зуккова (Грайсфальд, Німеччина) і Центру екології та управління екосистемами при Університеті сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина). Про це повідомляє



Учасники семінару мають можливість обговорити питання щодо негативних наслідків змін клімату, їх проявів та заходів з екосистемної адаптації до зміни клімату.



Нагадуємо, що проект має на меті інтегрувати підходи ЕА до національного та регіонального планування та провести ряд заходів, що ведуть до краще адаптованого землекористування та широкомасштабного стійкого розвитку і буде впроваджуватися протягом трьох років.



Для довідки: рішенням 17-ї сесії Бюро координаційного Комітету ЮНЕСКО МАБ у 2002 році Шацькому парку було надано статус біосферного резервату «Шацький».





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