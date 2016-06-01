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У Раді пропонують штрафувати водіїв за відмову перевозити пільговиків

У Раді пропонують штрафувати водіїв за відмову перевозити пільговиків
Верховна Рада ухвалила за основу пропозицію посилити відповідальність за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян.

Закон про внесення змін до статті 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян (№10004) у першому читанні підтримав 231 депутат, – передає Українська правда.

Цей законопроект пропонує встановити, що безпідставна відмова водіїв перевозити пільговиків тягне за собою накладення на водіїв транспортних засобів, які є суб’єктами підприємницької діяльності, штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 гривень станом на 1 січня 2019 року).

Відповідні зміни в разі остаточного ухвалення внесуть у частину 7 статті 1331 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цей закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

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Теги: пільговий проїзд, штраф, Верховна Рада
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