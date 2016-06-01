У Раді пропонують штрафувати водіїв за відмову перевозити пільговиків





Закон про внесення змін до статті 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян (№10004) у першому читанні підтримав 231 депутат, – передає



Цей законопроект пропонує встановити, що безпідставна відмова водіїв перевозити пільговиків тягне за собою накладення на водіїв транспортних засобів, які є суб’єктами підприємницької діяльності, штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 гривень станом на 1 січня 2019 року).



Відповідні зміни в разі остаточного ухвалення внесуть у частину 7 статті 1331 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Цей закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила за основу пропозицію посилити відповідальність за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян.Закон про внесення змін до статті 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян (№10004) у першому читанні підтримав 231 депутат, – передає Українська правда Цей законопроект пропонує встановити, що безпідставна відмова водіїв перевозити пільговиків тягне за собою накладення на водіїв транспортних засобів, які є суб’єктами підприємницької діяльності, штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 гривень станом на 1 січня 2019 року).Відповідні зміни в разі остаточного ухвалення внесуть у частину 7 статті 1331 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Цей закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

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