В Адміністрацію Президента хочуть водити екскурсії

Володимира Зеленського хоче водити екскурсії в Адміністрацію Президента, щоб люди могли приходити і вітатися з главою держави.



Як інформує Сергій Трофімов.



Він розповів, що його життя після призначення перевернулося “догори дриґом” і що саме приміщення АП дуже тисне.



“Дуже давить атмосфера, вона витягує сили, і ти тут перебуваєш у вакуумі. Це велика проблема. Я зараз починаю розуміти, чому люди відривалися від реальності – тому що комунікаційно за відчуттями ти перебуваєш в ізоляції”, – сказав Трофімов.



Саме тому, за його словами, команда Зеленського хоче це змінити.



“У нас є бажання вводити якісь щомісячні стратегічні сесії з людьми, з експертами, які би нас чогось навчали. Ми хочемо тут зробити екскурсії, щоб, наприклад, дітей сюди запустити, щоб вони могли прийти, побачити президента, привітатися з ним і піти далі. Тобто сюди треба впустити життя. Перше враження – тут все ізольоване”, – поділився планами Трофімов.



Він додав, що будівля АП дуже велика, і що він наразі на всіх поверхах ще не побував.



“Тут дуже великий простір, можна видавати якийсь самокат, сігвей, щоб доїхати в інший кабінет. Пам’ятаю, перші дні я шукав кабінет Дніпрова і не міг зрозуміти, де він розташований. По-чесному, я був лише на кількох поверхах у цій будівлі”, – пожалівся перший заступник голови АП.



Він також додав, що ще не бачив ні басейна, ні тренажерного залу.



“Не знайшов. Я з подивом дізнався, що тут є тренажерний зал, хімчистка, бібліотека, пошта, маса якихось речей. Але, чесно кажучи, я ще всього не подивився, просто немає коли. Знаю точно, що президент і глава АП вже тренуються тут у залі, приходять до 7 ранку на роботу”, – підсумував Трофімов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Командахоче водити екскурсії в Адміністрацію Президента, щоб люди могли приходити і вітатися з главою держави.Як інформує Цензор.НЕТ , про це в інтерв’ю “Українській правді” заявив перший заступник глави Адміністрації ПрезидентаВін розповів, що його життя після призначення перевернулося “догори дриґом” і що саме приміщення АП дуже тисне.“Дуже давить атмосфера, вона витягує сили, і ти тут перебуваєш у вакуумі. Це велика проблема. Я зараз починаю розуміти, чому люди відривалися від реальності – тому що комунікаційно за відчуттями ти перебуваєш в ізоляції”, – сказав Трофімов.Саме тому, за його словами, команда Зеленського хоче це змінити.“У нас є бажання вводити якісь щомісячні стратегічні сесії з людьми, з експертами, які би нас чогось навчали. Ми хочемо тут зробити екскурсії, щоб, наприклад, дітей сюди запустити, щоб вони могли прийти, побачити президента, привітатися з ним і піти далі. Тобто сюди треба впустити життя. Перше враження – тут все ізольоване”, – поділився планами Трофімов.Він додав, що будівля АП дуже велика, і що він наразі на всіх поверхах ще не побував.“Тут дуже великий простір, можна видавати якийсь самокат, сігвей, щоб доїхати в інший кабінет. Пам’ятаю, перші дні я шукав кабінет Дніпрова і не міг зрозуміти, де він розташований. По-чесному, я був лише на кількох поверхах у цій будівлі”, – пожалівся перший заступник голови АП.Він також додав, що ще не бачив ні басейна, ні тренажерного залу.“Не знайшов. Я з подивом дізнався, що тут є тренажерний зал, хімчистка, бібліотека, пошта, маса якихось речей. Але, чесно кажучи, я ще всього не подивився, просто немає коли. Знаю точно, що президент і глава АП вже тренуються тут у залі, приходять до 7 ранку на роботу”, – підсумував Трофімов.

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