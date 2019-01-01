«Волинь» не змогла обіграти «Карпати» у надважливому матчі





Про це повідомили на



Західноукраїнське дербі стало справжнім мотиватором для вболівальників у Львові – чи не вперше за сезон на «Волинь» прийшло більше десяти тисяч глядачів. За такої масової підтримки львів’яни намагалися притиснути підопічних Андрія Тлумака в дебюті матчу, однак окрім декількох небезпечних прострілів та швидкої жовтої картки Сергію Сімініну (яка, зазначимо, була незаслуженою) «зелено-білі» нічого не досягнули. Натомість, більш упевнено себе відчули волиняни, які протягом декількох хвилин організували справжню паніку біля воріт Максима Кучинського.



Спочатку Сіаваш Хагназарі вийшов на оперативний простір, пробив у захисника, а потім знову відборов м’яч і гарними фінтами прибрав зі свого шляху захисників у карній зоні, після чого був збитий – свисток арбітра промовчав… Не минуло й хвилини, як волинський іранець пробивав уже з-за меж штрафного майданчика з льоту – голкіпер «Карпат» ефектно перевів «кулястого» на кутовий. А протягом наступних двох хвилин «Хрестоносці» ще декілька разів загрожували воротам Кучинського, однак воротар господарів рятував, а Ростислава Волошиновича після удару головою підвела точність – м’яч після його удару головою пролетів вище воріт.



Львів’яни зуміли оговтатися, і уже Віталію Недільку довелося грати на виході, аби у небезпечному моменті випередити Олексія Гуцуляка. Утім, «Хрестоносці» відповіли шикарною контратакою та вивели на ворота Волошиновича. Ростислав перечекав необхідну паузу та викотив на Дениса Кожанова, який фактично втратив найкращий шанс для гола, пробивши повз порожній дальній кут. Лише після цього команди дещо заспокоїлися та рідко доводили небезпечні атаки до серйозних загроз обом воротам. У середині тайму хороша комбінація пройшла у «Карпат», однак Крістіан Понде із меж карної зони не влучив у ворота, тож на перерву команди пішли без голів.



Другий тайм знову розпочався з невеликого тиску господарів поля, який львів’яни матеріалізували у два неточні удари Понде. Далі «Волинь» знову вирівняла гру та організувала декілька дуже хороших атак. Під час однієї із них до карної зони навішував Іван Цюпа, однак Волошиновичу не вдалося перед воротами як слід влучити по м’ячу. Могли із взяттям воріт випадково допомогти волинянам і самі «Карпати» - Олексій Ковтун ледь не зрізав м’яч у власну рамку після прострілу Кожанова. А рейд Олександра Климця, який ще у першому таймі через травму замінив Артура Западню, завершився ударом, під який самовіддано кинулися захисник та голкіпер господарів.



У «Карпат» моменти з’явилися вже у другій половині тайму. Неділько двічі серйозно порятував «Волинь»: спочатку після пострілу Франціско ді Франко, а потім після хорошого дальнього удару Мартіна Онгли. Останні хвилини гри відзначилися атмосферою на трибунах від ультрас обох клубів та дебютом у цьому сезоні за основну команду головного бомбардира «Волині» U-19 Назарія Богомаза.



А фінальний свисток зафіксував безгольову нічию, яка залишає команди рівні шанси забезпечити собі участь у Прем’єр-лізі наступного сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові відбувся перший матч плей-офф за вихід до Прем'єр-Ліги між «Карпатами» та «Волинню».Про це повідомили на сайті луцького ФК.Західноукраїнське дербі стало справжнім мотиватором для вболівальників у Львові – чи не вперше за сезон на «Волинь» прийшло більше десяти тисяч глядачів. За такої масової підтримки львів’яни намагалися притиснути підопічнихв дебюті матчу, однак окрім декількох небезпечних прострілів та швидкої жовтої картки(яка, зазначимо, була незаслуженою) «зелено-білі» нічого не досягнули. Натомість, більш упевнено себе відчули волиняни, які протягом декількох хвилин організували справжню паніку біля воріт Максима Кучинського.Спочаткувийшов на оперативний простір, пробив у захисника, а потім знову відборов м’яч і гарними фінтами прибрав зі свого шляху захисників у карній зоні, після чого був збитий – свисток арбітра промовчав… Не минуло й хвилини, як волинський іранець пробивав уже з-за меж штрафного майданчика з льоту – голкіпер «Карпат» ефектно перевів «кулястого» на кутовий. А протягом наступних двох хвилин «Хрестоносці» ще декілька разів загрожували воротам Кучинського, однак воротар господарів рятував, апісля удару головою підвела точність – м’яч після його удару головою пролетів вище воріт.Львів’яни зуміли оговтатися, і ужедовелося грати на виході, аби у небезпечному моменті випередити. Утім, «Хрестоносці» відповіли шикарною контратакою та вивели на ворота Волошиновича. Ростислав перечекав необхідну паузу та викотив на, який фактично втратив найкращий шанс для гола, пробивши повз порожній дальній кут. Лише після цього команди дещо заспокоїлися та рідко доводили небезпечні атаки до серйозних загроз обом воротам. У середині тайму хороша комбінація пройшла у «Карпат», однакіз меж карної зони не влучив у ворота, тож на перерву команди пішли без голів.Другий тайм знову розпочався з невеликого тиску господарів поля, який львів’яни матеріалізували у два неточні удари Понде. Далі «Волинь» знову вирівняла гру та організувала декілька дуже хороших атак. Під час однієї із них до карної зони навішував, однак Волошиновичу не вдалося перед воротами як слід влучити по м’ячу. Могли із взяттям воріт випадково допомогти волинянам і самі «Карпати» - Олексій Ковтун ледь не зрізав м’яч у власну рамку після прострілу Кожанова. А рейд, який ще у першому таймі через травму замінив, завершився ударом, під який самовіддано кинулися захисник та голкіпер господарів.У «Карпат» моменти з’явилися вже у другій половині тайму. Неділько двічі серйозно порятував «Волинь»: спочатку після пострілу, а потім після хорошого дальнього удару. Останні хвилини гри відзначилися атмосферою на трибунах від ультрас обох клубів та дебютом у цьому сезоні за основну команду головного бомбардира «Волині» U-19А фінальний свисток зафіксував безгольову нічию, яка залишає команди рівні шанси забезпечити собі участь у Прем’єр-лізі наступного сезону.

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